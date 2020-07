Možná ještě těžší prověrkou než obě utkání s už téměř jistě druholigovým Blanskem byl pro fotbalisty MFK Vyškov souboj se svým třetiligovým sokem Hanáckou Slávií Kroměříž. Přesto si v osmém zápase připsali šestou přípravnou výhru, kterou góly zajistili Tomáš Langer a Pavel Simr z penalty.

V přípravném utkání na hřišti ve Zbýšově porazili fotbalisté MFK Vyškov (bílé dresy) Hanáckou Slavii Kroměříž 2:0. | Foto: Deník / Zdeněk Vlach

„Každý zápas s Kroměříží je velice dobrý, ať jsou to přáteláky nebo mistráky. Většinou to je boj o jeden dva góly, nebo remízy, nikdy to nedopadne tak, že někdo někoho výrazně přehraje. Dnes to bylo stejné. V poli vyrovnaný zápas, oni byli velice dobří na balónu, my jsme měli přímočařejší akce,“ byl spokojený trenér Vyškovanů Jan Trousil