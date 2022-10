„Pokud chceme zůstat ve špici druhé ligy, musíme zlepšit výkony venku. První příležitost budeme mít v Příbrami a uvidíme, jakým způsobem nás rozbije nebo navnadí pohárový zápas v Jablonci,“ naznačil s plným vědomím, že výrazným favoritem tam bude domácí prvoligový tým. Vyškov na severu Čech vyhrál 1:0 a postoupil do 3. kola MOL Cupu. Do Příbrami může jet v pohodě…

V základní sestavě hostů byli jen tři hráči, kteří rozehráli druholigové utkání s Varnsdorfem. Brankář Antonín Kinský, stoper Filip Štěpánek a záložník a střelec Bienvenue Kanakimana. I domácí sice dali příležitost hráčům širšího kádru, což ale úspěch Vyškovanů nesnižuje. Trenér Trousil si nečekaného postupu užíval zaslouženě.

MOL Cup

2. kolo:

FK Jablonec – MFK Vyškov 0:1

Poločas: 0:0. Branka: 86. pen. Vintr. Rozhodčí: Machálek – Antoníček, Pospíšil. ŽK: Richter – Vintr. Diváci: 551

Vyškov: Kinský – Klesa (61. Lahodný), Sampson, Štěpánek, Němeček – Kanakimana, Cabadaj, Moučka, Jambor (61. Vintr), Lacík (39. Alegue) – Kratochvíla (50. Oulehla). Trenér: Jan Trousil.

„Řešili jsme, jak postavit mužstvo, protože jsme měli více pokopaných hráčů, které jsme nechali doma. Šanci jsme dali třeba Sampsonovi a příležitost dostali i další hráči. Všichni se s tím popasovali dobře. Jablonec měl samozřejmě více ze hry, ale první poločas byl docela vyrovnaný. Domácí jsme do šancí moc nepouštěli. Druhý poločas už některým hráčům docházely síly,“ popsal průběh zápasu.

Dlouhý bezbrankový stav, samozřejmě s nejistou koncovkou, donutil domácí lavičku vytasit svá největší esa. Jen že ani Jan Chramosta (šest gólů v první lize) a spol. skóre na svoji stranu nepřeklopili. Naopak. Pár minut před koncem Ondřej Vintr proměnil penaltu v pohárový postup.

„Jsem rád, že jsme Jablonec donutili nasadit pak sílu v podobě Chramosty a Jovoviće, s tím možná ani nepočítali, že to budou muset udělat. Podařil se nám pak jeden brejk, byla z toho penalta a kluci byli za poctivý výkon i odměněni postupem do dalšího kola. Toho si samozřejmě moc ceníme. Je to pro nás obrovské vyznamenání. Těšíme se už teď na další los a byl bych moc rád, kdybychom už hráli doma. Pro náš region by bylo nejlepší, kdyby přijelo Slovácko nebo Zbrojovka,“ naznačil přání do 3. kola kouč MFK Vyškov.

Vyřazení z pohárové soutěže označil bezprostředně po zápase asistent jabloneckého kouče Jiří Kohout jako průšvih.

„V poháru jsme chtěli jít dál. Po celou dobu jsme měli jakousi platonickou převahu, spoustu držení míče a přihrávek kolem vápna. Velké situace ve vápně jsme měli tři nebo čtyři, bohužel jsme je nevyužili. Jak už to tak bývá, soupeř hrál s chutí, měl odhodlání a padal do střel. Vyškov postupem času, jak byl pořád ve hře, tak se ta naše nervozita zvyšovala. Měli tam rychlé hráče, kteří nás v brejkových situacích zlobili. Bohužel, pak nám jednou utekli a byla z toho penalta. Zápas jsme nezvládli a to je velká chyba,“ zklamaně hodnotil asistent Davida Horejše, někdejšího Trousila spoluhráče ze Zbrojovky.