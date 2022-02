„Hlavní slovo v nominaci měl samozřejmě trenér Jan Trousil. Naše strategie, tedy jakou cestou chceme jít, je jasná a podle toho jsme také doplňovali a zkoušeli hráče v dosavadním průběhu zimní přípravy. Chceme dávat příležitost mladým fotbalistům, pro které je druhá liga takovým tím odrazovým můstkem do nejvyšší soutěže a možná i dál.

Hráči na soustředění:

Brankáři: Boris Essele, Antonín Kinský.

Obránci: Radim Olšanský, Pavol Ilko, Jaromír Srubek, František Matys, Filip Štěpánek, Jaroslav Harušťák, David Němeček, Jiří Oulehla.

Záložníci: Dan Jambor, Michal Klesa, Eaton Dobbelaere,Tomáš Cabadaj, Lukáš Lahodný, David Moučka, Tomáš Langer, Dan Aykroyd, Barnabáš Lacík, Ondřej Vintr.

Útočníci: Martin Macej, Martin Sedlák.

Do Antalye odletí i mladý brankář Antonín Kinský. Je to syn našeho bývalého reprezentačního gólmana a sám je v reprezentaci do devatenácti let. Podle mě je to taky jeden z nejtalentovanějších gólmanů u nás. A druhou novou tváří je mladý hráč Dan Aykroyd, který přišel na hostování z anglického druholigového Barnsley,“ upřesnil Zbořil.

Mladý gólman Slavie Praha se bude ucházet o místo v základní sestavě po odchodu Martina Šustra. Z podzimního základního kádru nebudou na jaře oblékat vyškovských dres i Marek Vintr a Ahmed Fofana. Otazník zatím visí nad překvapením úvodu podzimu Bienvenuem Kanakimanou, který má stále problémy s prodloužením víza. Pro pracovní vytížení chybí v nominaci útočník Pavel Simr.

„Jedeme do známého prostředí. Já už jsem tam měl letět s Blanskem, ale koronavirus to tenkrát zhatil. Teď jsme to „oprášili“ pro Vyškov a věřím tomu, že to bude pro kluky i jakási odměna. Aktuálně se tam zlepšilo i počasí, takže určitě to pro mužstvo a klub bude přínos. V rámci pobytu sehrajeme dvě utkání. První s mužstvem, které spadlo z gruzínské Premier league a teď hraje o návrat zpět. Druhý zápas je zatím v jednání a měla by to být ruská nebo ukrajinská druhá liga,“ sdělil manažer MFK.

Program soustředění už samozřejmě bude mít ryze herní a taktický obsah. Začít by mužstvo mělo bezprostředně po příletu.

„Co, jak a kdy budou kluci dělat, to je taky na trenérovi. A hřiště je k dispozici okamžitě, takže není důvod něco odkládat,“ s úsměvem dodal Zbořil.

V tomto týdnu Vyškovští trénují v domácích podmínkách a před soustředěním ještě sehrají přípravné utkání s účastníkem slovenské druhé ligy MFK Skalica. Na umělé trávníku za zimním stadionem se bude hrát v pátek od 13.00 hodin.