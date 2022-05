Rousínovští se do finále probojovali po semifinálovém vítězství 4:0 v Brně-Bystrci, Kuřim doma v gólové přestřelce porazila Ivančice 4:3. Vítěz souboje si kromě poháru odnese i pozvánku do předkola celostátní pohárové soutěže MOL Cupu.

Půjde o souboj aktuálně druhého a pátého týmu tabulky krajského přeboru. Nejen toto postavení mírně favorizuje Kuřimské.

Krajský pohár JmFŽ Brno

Finále:

Tatran Rousínov – FC Kuřim

Úterý 31. května, 17.30 hodin, stadion v Drnovicích.

Předzápas (14.30):

FK Blansko – ČAFC Židenice

Finále Krajského poháru starších žáků

„Do zápasu určitě půjdou v lepší pohodě než my. V poslední době mají lepší výsledky. My jsme teď pomalu ztráceli formu, a taky hodně bodů. Ale pohár je o něčem jiném a já vidím, že kluci zápas vezmou zodpovědně. Koneckonců, takový se nehraje každý den. Navíc na ligovém stadionu. Věřím, že se náš pokles formy neprojeví, respektive, určitě uděláme všechno proto, aby to tak nebylo. Chtěli bychom se vrátit k poctivým výkonům z úspěšné šňůry z konce podzimu a začátku jara,“ ujistil trenér Tatranu Milan Boušek.

Určitou výhodou jeho týmu mohou být vzájemné výsledky z mistrovských zápasů. V Kuřimi Tatran na podzim remizoval 2:2, doma nedávno vyhrál 3:1.

„Víme, co nás čeká, doma jsme to zvládli, ale bude těžké takový výkon zopakovat. Určitě to byl náš nejlepší fotbal na jaře. Tím, že u nás prohráli to teď může být trochu svázanější taktikou a opatrnější fotbal. V každém případě má Kuřim velmi kvalitní a hodně fotbalové mužstvo,“ upozornil kouč Tatranu.

„Byl to na krajský přebor nadstandardní zápas. Vyvíjel se jednoznačně pro domácí, ale i my jsme měli šance. Bohužel jsme je neproměňovali. To se nám vymstilo. Domácí vyhráli zaslouženě a teď jim to chceme v poháru vrátit,“ připomněl si souboj o body trenér Kuřimi Svatopluk Habanec.

Už krátce po startu krajského přeboru bylo jasné, že nejvážnějšími kandidáty na postup do divize je Tartan Bohunice a právě Habancova Kuřim. Čtyři kola před koncem má brněnský tým v tabulce pětibodový náskok. Kuřimský trenér, který má za sebou i prvoligovou kariéru, vidí situaci reálně a preferuje pohár.

„Postup do divize už je asi jen jakýsi příběh. Bohunice mají náskok. My určitě budeme o naději bojovat do poslední chvíle. Každopádně v Drnovicích budeme hrát tak, abychom pohár získali. Teď je pro nás prioritou,“ zdůraznil ještě nedávno trenér prvoligového Slovácka, a také Zbrojovky.

Pořadatelem zápasu je krajský fotbalový svaz a hraje se na neutrálním hřišti, ale lze čekat, že více doma budou na drnovickém ligovém stadionu Rousínovští.

„Co jsem zaslechl, tak se tam chystají nějací žáci a dorostenci z mančaftů z Rousínovska a Vyškovska. Přijedou i naši tradiční fanoušci a vím, že se tam chce zase po létech podívat i dost lidí, kteří do Drnovic jezdili na ligu. Takže atmosféra bude určitě výborná a možná i s mírným nádechem našeho domácího prostředí,“ doufá Boušek v podporu ochozů.

„Teď je pro nás důležitý pohár. Přijede s námi autobus fanoušků a chceme i pro ně tuhle sezonu zakončit úspěšně. Nevím jestli v historii klubu se někdy pohár vyhrál, proto teď jej chceme my,“ zopakoval plány Habanec.

Stejně jako Boušek i kuřimský lodivod potvrzuje, že dějiště pohárového finále je na krajskou úroveň nadstandardně důstojné. Navíc, Habanec si tu o body zahrál v nejslavnější éře prvoligové Petry Drnovice.

„To jsem hrál ligu za Teplice, ale už je to dávná historie… Tehdy to byl takový chrám pana Gottvalda a myslím si, že tam vybudoval něco, co bylo nad rámec té doby. Je výborné, že to tam udržují v nějakém stavu, že se tam dokonce dá hrát druhá liga. A mimochodem, Vyškov ji hrál výborně. Těšíme se moc, že na takovém stadionu si my, jako Kuřim, můžeme zahrát,“ potvrzuje i Habanec, že úterý bude svátkem nejen krajského fotbalu.