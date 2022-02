Generálka:

Hanácká Slavia Kroměříž

– MFK Vyškov 3:3

Poločas: 2:1. Branky Vyškova: Vintr 2, Macej.

Vyškov: Kinský – Ilko, Srubek (46. Štěpánek), Harušťák, Němeček – Klesa, Ackroyd (46. Cabadaj), Lahodný, Vintr, Moučka (46. Jambor) – Sedlák. Trenér: Jan Trousil.

„Hrál se velmi dobrý útočný fotbal z obou dvou stran, ale samozřejmě mně vadí, jak lacino inkasujeme. Bylo to podobné jako s Rumuny na soustředění v Turecku. (3:3 v Antalyi s FC Petrolul Ploiesti, pozn. red.) Není to o tom, že by nás soupeř přehrával, ale jasně to jde za naší obranou. Prostě jednotlivci si vybírají slabé chvilky. To se v mistráku nesmí opakovat. Dnes tedy není úplně spokojenost s tím, co jsme předvedli vzadu,“ komentoval výsledek trenér Jan Trousil.

Bývá pravidlem, že v posledním přípravném utkání už trenéři posílají na hřiště jedenáctku, kterou pilují pro start soutěže. Vyškovský lodivod si ale ještě nechává otevřená vrátka.

„Ještě to nebylo úplně tak, že bychom postavili sestavu, která nastoupí proti Opavě. (v sobotu 5. 3. v 10.15 hodin v Drnovicích, pozn. red.) Chtěli jsme vidět ještě některé dvojice vedle sebe. Máme čtyři vyrovnané stopery, ale dnes chyběl Matys, takže jsme dali celý zápas Harušťákovi, který zatím nebyl tolik v tom herním vytížení. Každopádně dnes na stoperu vypadal velmi dobře Štěpánek, který tam šel na druhý poločas. Budu na zápase Zbrojovky s Opavou a budeme chtít si prohlédnout i video a až pak, podle typu jejich útočníka, se rozhodneme o složení stoperské dvojice,“ jen naznačil Trousil, který ale nevyloučil, že tato jména, plus útočník Pavel Simr, mají velkou šanci se do nominace na Opavu dostat.