„Tentokrát do toho půjdeme bez dorostenců a bez kluků z béčka. Budeme mít patnáct hráčů a tři gólmany. Sestavu určíme až po středečním tréninku, protože třeba od Ústí máme pokopané Maceje a Ilka. Změna určitě bude v brance,“ jen naznačil vyškovský lodivod.

„Zlín je tradiční prvoligové mužstvo, takže o favoritovi není pochyb. V lize jsou sice ve spodní polovině tabulky, ale zápasy odehráli slušně. I teď v posledním kole v Plzni. Tam naopak oni šli proti favoritovi. Hráli z hlubokého bloku, pět hráčů bylo v obraně a dobře se posouvali. Plzeň s nimi měla problémy. Ale u nás určitě takto hrát nebudou. Na videu se podívám na jejich zápas se Slováckem. To bude objektivnější měřítko. Všem ale je jasné, pro nás je teď důležitější druhá liga, pohárový prvoligový soupeř bude pro mužstvo i naše diváky takový sladší bombónek,“ upozornil trenér MFK Jan Trousil.

Účastník nejvyšší soutěže se proti Vyškovským v poháru postaví téměř na den přesně po třech letech. Rovněž ve třetím kole tehdy přijel do třetiligového Vyškova úřadující mistr republiky Viktoria Plzeň, která vyhrála celkem bez problémů 5:1. V ochozech bylo více než 3 000 diváků. „Ševci“ sice v Drnovicích nebudou ve stejné pozici jako tehdy suverén prvoligových trávníků Plzeň, ale rozhodně jim náleží role favorita.

