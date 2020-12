S přátelským utkáním v tomto netradičním období souhlasil trenér Jan Trousil, protože od předčasného ukončení podzimních soutěží byla předlouhá herní pauza. Hráči navíc pro koronavirovou karanténu trénovali hlavně individuálně. Osobní kontakty chyběly. Po partii na vyškovském umělém trávníku ujistil, že splnila svůj účel.

„Na hráčích byla vidět velká chuť si zase zahrát zápas. Hrál se bezstarostný útočný fotbal. Oboustranně. My jsme ale měli mnohem víc šancí. Zejména ve druhém poločase jsme měli velikou převahu, klidně to mohlo skončit 10:6 a odpovídalo by to tomu, co se dělo na hřišti,“ komentoval Trousil na fotbal poměrně divoký výsledek.

MFK Vyškov - 1.SC Znojmo 5:4

Přípravné utkání. Poločas: 3:3. Branky: 7. a 75. O. Vintr, 20. Jaroš, 30. a 55. Simr - 5. a 89. pen. Štrombach, 23. a 42. Okleštěk.

Vyškov: Spurný (Sova) – Garsič, Hanuš, Sedlo, Beňa – Hapal, Jambor, Dittmer, Jaroš, O. Vintr – Simr. V poločase dále střídali Moučka, Kříž, Smrčka, Štourač. Trenér: Jan Trousil.

Seriál promarněných příležitostí načal už v první minutě nový muž ve vyškovském dresu Lukáš Hapal, když z malého vápna netrefil branku. Hosté pak potrestali kiks brankáře Štěpána Spurného, kterému při rozehrávce sebral míč zkušený David Štrombach a „dovezl“ balón do prázdné branky. Znojemští, kteří jsou v Moravskoslezské lize na šestnáctém místě, tedy o třináct příček níž než Vyškované, pak dokázali využívat i další chyby domácích fotbalistů.

„Ty inkasované góly mně ani tak nevadí. Byly to individuální chyby, které dělali hlavně kluci, co dlouho nehráli pro zranění. Pramenily především z jejich přemotivovanosti a snaze se po fotbalovém půstu ukázat. Řekl jsem, že výkony hodnotit nebudu. Takže jen obecně, kluci toto hodně naběhali a hlavně se mně líbilo, jak šli do ofenzívy. Ukázalo se, že tento tým je na tom teď opravdu dobře,“ chválil vyškovský lodivod.

I když o jednotlivcích hovořit nechtěl, přece jen se na některé zaměřoval víc. Tedy na nové tváře v týmu. Poprvé nastoupili Lukáš Hapal, syn někdejšího reprezentanta Pavla Hapala, Michal Garsič právě ze Znojma, Leo Štourač z Líšně a Martin Kříž, jenž se vrátil z hostování v divizním Startu Brno. S jejich hrou byl trenér spokojený.

V roce chudém na mistrovská utkání má jeho tým výbornou bilanci. Na jaře před zrušením celého soutěžního ročníku remizoval v Uherském Brodě 2:2. Do podzimního přerušením třetí ligy odehrál deset zápasů s jedinou porážkou (v Uherském Hradišti s B týmem prvoligového Slovácka) a třemi remízami. I v letních přípravných soubojích jasně převažovala vítězství.

„Po tom špatném loňském podzimu jsme kádr trošku pročistili a šli jsme do dravého mládí. K tomu se přidala zkušenost Pavla Simra, který nahradil Michal Ordoše. Jestliže takhle zůstaneme pohromadě, případně vhodně doplníme, tak mužstvo bude konkurenceschopné a bude hrát o ten vršek třetí ligy,“ naznačil kouč MFK jarní ambice.