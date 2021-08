Zmíněné vyškovské problémy mají kořeny v zaplněné marodce. Stále nemohou hrát Lukáš Lahodný, Martin Macej a Dan Jambor. Do konce podzimu si zřejmě nezahraje Karel Jaroš a k nim se po druholigové bitvě v Opavě přidal s většími šrámy stoper Filip Štěpánek.

MOL Cup – 1. kolo

FK Hodonín – MFK Vyškov

Středa, 11. srpna, 18.00 hodin, na hřišti v Rohatci.

„Šanci dostanou kluci, kteří toho zatím odehráli nejméně. V Opavě jsme měli na střídačce čtyři náhradníky a ti tedy půjdou do hry. V brance určitě bude Štěpán Spurný. V podstatě jsou to tedy všichni zdraví hráči, ale i v této situaci chceme postoupit a já věřím, že tito kluci nám budou chtít dokázat, že patří do základu,“ naznačil situaci trenér MFK Jan Trousil.

Ten hodonínské hráče dobře zná, ale přesto si pečlivě prostudoval video z prvního divizního zápasu Hodonína v Lanžhotě, kde vyhrál 1:0.

„Nějakých čtyřicet minut byli v deseti. Lanžhot hrál velmi dobře, ale udělal jednu chybu, kterou Hodonín potrestal a pak to ubránil. Hodonín je mužstvo, které se už dva roky snaží o návrat do třetí ligy a dvakrát mu to zhatila korona. Podle jmen, co tam mají, jako Ondra Sukup, Galuška, který byl u nás na testech, Sasín, Helísek, Dresler, na hrotu Martin Volek, je vidět, že mužstvo na postup má. Převládají třicátníci a většinou kluci se zkušenostmi z vyšších soutěží. Čeká nás tedy hodně nepříjemný soupeř,“ zdůraznil trenér Vyškovanů.