Po dvou letech se fotbalisté MFK Vyškov potkali v domácí pohárové soutěži MOL Cup s Hodonínem. Před dvěma roky ve velké bitvě vyválčili postup až dvěma góly v závěrečné půlhodině. V prvním kole aktuálního ročníku si Vyškované druhé kolo z Hodonína přivezli opět, ale zápletka utkání byla mnohem zamotanější.

Autor prvního gólu Vyškova Bienvenue Kanakimana. | Foto: MFK Vyškov

Po remíze 1:1 v základní hrací době, skončilo utkání po prodloužení 2:2. O postupujícím tak musel rozhodnout penaltový rozstřel. V něm ve druhé sérii neuspěl domácí Filip Tomovič a hosté velmi rutinovaně náskok dotáhli do vítězného poměru 5:3. Úspěšnými exekutory byli Yethro Metsoko, Aziz Bayo, Santiago Eneme, Pavol Ilko a Coulibaly Kessy.

„Chtěli jsme si to s Vyškovem rozdat, nebo spíše nějakým způsobem porovnat, na co máme, nebo nemámě. Kluci podali statečný výkon a Vyškov potrápili. Řekl bych, že zápas šel podle průběhu zaslouženě do těch penalt. V nich už je to samozřejmě loterie. Bohužel tu třešničku na dortu jsme si nevychutnali, ale musím klukům poděkovat. Bylo to o morálu a kvalitě. Střelce penalt jsme předem neurčili a ani potom, šli tam kluci, co se na ně cítili. Nemá cenu nikomu nic vyčítat, není to lehká pozice a každý ji chtěl proměnit,“ hodnotil zápas domácí trenér Pavol Švantner.

MOL Cup – 1. kolo:

FK Hodonín – MFK Vyškov 2:2

po prodloužení, penalty 3:5

Poločas: 0:0. Zápas: 1:1. Branky: 88. Holek, 105. Mihál – 72. Kanakimana, 98. Metsoko. Rozhodčí: Julínek – Hurych, Líkař. ŽK: Sukup, Petráš, Švantner (trenér), Kadlec – Němeček. Diváků: 457.

Vyškov: Borek – Ilko, Červeň, Kessy, Němeček – Mafwenta, Eneme, Vintr (65. Kanakimana), Toure (70. Lahodný) – Bayo, Lacík (65. Metsoko). Trenér: Jan Kameník.

Postupuje Vyškov.

Hosté utkání rozehráli tak, jak jim proti týmu Moravskoslezské ligy velela loňská barážová účast a hlavně aktuální pozice druhého celku druholigové tabulky. Byli častěji u míče, ovšem z převahy si nějaké tutové šance nepřipravili. Do vedení se dostali až v 72. minutě po brejku brankou Bienvenue Kanakimany. V domácí táboře, včetně lavičky, po ní zavřela krev, protože v akci viděl dvě ofsajdové pozice vyškovských hráčů. Nicméně vykoledovali si jen tři žluté karty a gól platil. Hostům měl přinést potřebné uklidnění. Kupodivu to ale byli Hodoňáci, které změna stavu vyburcovala k větší aktivitě. Těsně před koncem jim to vyneslo vyrovnání. Domácí nejlepší střelec Martin Holek si zaběhl na uličku mezi obránce a přesně obstřelil brankáře Jiřího Borka.

V nastavení s přibývajícím šerem ubývalo fotbalu a zápas dostal více bojovnější charakter. Průběh tak trochu okopíroval základních devadesát minut. V první části měl navrch Vyškov a šel zaslouženě do vedení. Po změně stran to hosté odehráli trochu jakoby bezstarostně a domácí zase trestali. Do přízemního centru se obětavě hlavou položil Mario Mihál a ze tří metrů trefil nedal Borkovi šanci zakročit.

Na popsaný penaltový rozstřel už skoro nebylo vidět, ale hostům to problém nedělalo a poměrně jistě si vystříleli postup do druhé kola. To má úřední termín 30. srpna, ale ten se může změnit. V každém případě o soupeři Vyškova rozhodně los.

„Hodnocení zápasu je jednoduché, dvakrát jsme šli do vedení, a zbytečně jsme dvakrát inkasovali. Takže jsme sami jsme ze zápasu udělali drama. Měli jsme využít naše zkušenosti a průběžné vedení si pohlídat. Ovšem pohárové zápasy tyhlety situace přinášejí a my jsme rádi, že jsme ji zvládli. O soupeři pro druhé kolo nechci spekulovat, je nám to jedno. V poháru chceme něčeho dosáhnout, takže je jedno, jaký soupeř to bude. Prostě musíme být úspěšní,“ stručně shrnul zápas a pohárové plány trenér Vyškova Jan Kameník.