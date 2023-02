„Zápas určitě splnil to, co jsme od něj očekávali. Chtěli jsme si ještě ověřit obsazení některých postů, a také vyzkoušet některé taktické varianty. Hráli jsme dobře kombinačně a s nasazením a dali jsme góly, takže v tomto směru jsme spokojení,“ shrnul utkání asistent vyškovského trenéra Trousila Josef Mazura.

MFK Vyškov

– FC Slovan Rosice 2:0

Poločas: 1:0. Branky: 17. Lacík, 57. Toure. Rozhodčí: Raplík – Mojžíš, Hurych. ŽK: Fulner (Vy.). Diváků: 100. Hráno na UT ve Vyškově.

Vyškov - I. poločas: Kinský – Ilko, Sampson, Srubek, Oulehla – Souare, Mafwenta, Fulnek – Alexis – Lacík – Kanakimana. II. poločas: Jícha – Mafwenta, Matys, Musa, Němeček – Vintr, Lahodný, Jambor, Touré, Traoré – Bayo.

Rosice: Zádrapa (46. Drobek) – Černý (46. Kotásek), Zezula, Buchta, Praks (80. Kozel) – Kulík (60. Kršák), Novák – Přikryl (60. Dobrovodský), Koláčný (46. Selinger), Sedláček (46. Novotný) – Přerovský (26. Fila (67. Matula).

Program MFK

MOL Cup - čtvrtfinále: Slavia Praha – MFK Vyškov, středa 1. 3. (18.00), Fortuna Arena, Praze 10-Vršovice.

F:NL: Silon Táborsko – MFK Vyškov, neděle 5. 3. (14.30), Tábor-Kvapilka.

Domácí lavička vyslala na trávník do obou poločasů samostatné jedenáctky a do druhé půle výrazně prostřídali i hosté z Rosic. Na vyškovské trávě se také oni jako první trefili do sítě, ale pro předchozí útočný faul gól nebyl uznán. Po celku vyrovnaném průběhu pak otevřel skóre v 17. minutě a Barnabáš Lacík přesnou tvrdou střelou pod břevno. Tentýž hráč pak měl ještě dvě výborné šance. Po samostatných nájezdech už ale úspěšný nebyl. Hosté byli nejblíže k vyrovnání ve 35. minutě, kdy pálil po přihrávce Nováka tvrdě Koláčný, jeho dělovku brankář Kinský vyrazil.

Také druhou půli rozehráli aktivněji Rosičtí. Po narážečce s Filou se dostal do zakončení Selinger, jeho technický pokus skončil těsně nad břevnem. Postupně ale už převzali režii zápasu Vyškovští.

„Obě sestavy jsme samozřejmě skládali s tím, jak si hráči na sebe v přípravách zvykali, nebo jak jsou zvyklí, ale odvozovat z toho, která má blíž si zahrát na Slavii nebo mistrák s Táborskem určitě nejde. Pro mistrák prakticky máme k dispozici ještě ten pohár,“ upozornil Mazura.

V 57. minutě se po rychlé kombinační akci v šanci Toure a přízemní střelou překonal brankáře Zádrapu podruhé. V 60. minutě obdržel přihrávku za hostující obranu Fahad, z úhlu zamířil vedle. V 65. minutě to zkoušel technickou střelou z hranice velkého Traore, rosický brankář byl však připravený a jeho pokus kryl. Minutu na to běžel po Filově přihrávce sám na branku Novotný, tísněný jedním z domácích obránců, ale Jíchu nepřekonal. Poslední větší příležitost zápasu měl v 72. minutě domácí Toure, který si z levé strany navedl míč doprostřed hřiště, odkud zamířil metr nad břevno.

„Myslím, že pro oba týmy to byla dobrá generálka na naše soutěže. Vyškov byl lepší a vyhrál zaslouženě, ale i my jsme při troše štěstí a možná i trochu větším důrazu v zakončení nějaké góly dát mohli. I já jsem s výkonem spokojený, takže jediným negativem bylo, že se týden před mistrákem hrálo na umělém trávníku,“ řekl k utkání trenér Slovanu Petr Čuhel. Jeho tým se v prvním kole MSFL v sobotu utká doma s béčkem Baníku Ostrava.