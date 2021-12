Už ve středu 12. ledna odehrají svěřenci trenéra Jana Trousila první zápas. V utkání brněnské D skupiny zimní Tipsport ligy proti Sigmě Olomouc. V ní čeká Vyškov ještě AS Trenčín a „odveta“ derby se Zbrojovkou. Mimo tradiční zimní ligu narazí Vyškov převážně na soupeře z divize a Moravskoslezské ligy. Nejprve na Hodonín, nejtěžším by pak měla být slovenská Skalica, která tam hraje druhou ligu. Domácí zápasy sehraje tým na umělém trávníku u stadionu. Čas posledního s Hanáckou Slavií Kroměříž bude upřesněn.

MFK Vyškov

Zimní příprava

10. 1. - zahájení

12. 1. Olomouc - Vyškov (15.00

TL)

15. 1. Vyškov - Hodonín (11.00)

18. 1. Trenčín - Vyškov (18.00 TL)

22. 1. Zbrojovka - Vyškov (10.30 TL)

29. 1. Vyškov - Rosice (11.00)

5. 2. Vyškov - Skalica (13.00)

7. - 13. 2 - soustředění

19. 2. Vyškov - Uničov (11.00)

26. 2. Vyškov - Kroměříž

5. 3. - zahájení jarní části F:NL

„Podle mého názoru jsme poskládali kvalitní zimní přípravu včetně soupeřů. V úvodu tam máme i ligové týmy, následně konfrontaci se druhou slovenskou ligou a na závěr špičkové týmy MSFL. Jako generálku jsme měli mít Líšeň, ale tato možnost padla s odložením zápasu na jaro,“ poznamenal generální manažer Zbyněk Zbořil.

Ten by rád poslal mužstvo i na týdenní herně laděné soustředění, ale to bude odvislé od aktuální covidové situace. Hlavní variantou je odjezd za teplem do zahraničí, plánem B pobyt v tuzemsku.

„Ve spolupráci s trenéry řešíme možnosti zimního soustředění a tady musíme sledovat i aktuální situaci kolem covidu, což se predikuje velmi těžko. Máme dvě varianty, jedna domácí, jedna zahraniční a uvidíme, jak se situace vyvine. Naším přáním je odletět v únorovém termínu za teplem a absolvovat herní soustředění s kádrem pro jarní část. Doufám, že nám to situace umožní a byl by to takový bonus i pro hráče,“ sdělil Zbořil k situaci kolem soustředění.