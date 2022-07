Zápasem s českým zástupcem v Evropské lize 1. FC Slovácko (0:2) Vyškov završil hrubou fyzickou část přípravy a nyní už se bude věnovat pilování sestavy. K dispozici k tomu budou i tři zápasy s účastníky Moravskoslezské ligy. V sobotu v Uničově (10.30), ve středu 20. 7. ve Zbýšově s nováčkem třetí ligy FK Hodonín a v sobotu 23. 7. to bude generálka se Znojmem v Drnovicích. FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU tým zahájí 30. července domácím zápasem s MFK Chrudim, s tradičním výkopem v 10.15 hodin.

Ani Slovácku fotbalisté Vyškova gól nedali, přesto má trenér Trousil dobrý pocit

„Hrubá příprava není nikdy pro nikoho příjemná. Je to takové nutné zlo, ale budeme z toho fungovat v sezoně, takže se to musí zvládnout. V mém případě je to bůh ví kolikátá, takže je to náročné. Já jsem navíc po sezoně doléčoval zranění, takže jsem do toho šel z voleje, ale už se dostávám do toho, kde bych v této fázi měl být,“ ujišťuje dnes už skoro fotbalový univerzál.

I on má v nohou tři zápasy s prvoligovými soupeři. Sigmu Olomouc Vyškovští porazili 3:2, se Zlínem a Slováckem po víceméně vyrovnaných průbězích prohráli 0:3, resp. 0:2.

„Porazit prvoligovou Sigmu určitě potěší. Je to takový bonus k té dřině, že si dokážeme, že i s nejlepšími hráči u nás, respektive s těmi, co hrají první ligu, se můžeme měřit. Na podzim jsme trápili Zlín v poháru, teď jsme porazili Olomouc. Kluci vidí, že když budou makat, tak dokážou hrát i s prvoligovými týmy. Na výsledku ale tolik nezáleží. Důležitější je, že ta práce, kterou jsme odvedli, byla kvalitní. Když budeme takhle makat, ať už v dalších přípravných zápasech, nebo v lize, tak si myslím, že nám to ponese ovoce,“ dobře ví kapitán mužstva.

Trenér Jan Trousil už několikrát upozornil, že letošní letní příprava je diametrálně jiná, než loňská. V podstatě se dá shrnout, že tehdy se všechno dělalo narychlo, mírněji řečeno za pochodu. Letos trenér může v relativním klidu plánovat a hledat nejvhodnější hráče i systém hry.

„Ano, tentokrát to není takové, jako třeba loni, akorát hned v úvodu nás bylo hodně. Teď už jsme v takové podobě, která by to mohla táhnout i v lize. Ale možná se ještě nějakého doplnění dočkáme. To, že tým zůstal pohromadě je samozřejmě obrovské plus a myslím si, že je to i na naší hře vidět,“ je přesvědčený Michal Klesa.