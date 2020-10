Loni v létě se v rámci hodů na vesnici hrál fotbal. Přišlo poměrně hodně lidí, bývalých i současných hráčů, i kluci z okolních vesnic. Právě tam vznikla myšlenka, že by se tady mohla opět hrát pravidelná soutěž.

„Většina z těch kluků sice je ve fotbalově pokročilejším věku, ale bylo vidět, že to myslí vážně. Požádali mě, abych se toho ujal, a já na to kývnul,“ připomněl základní impuls Pavel Skopal, tehdy brněnská „náplava“, ale zakrátko už předseda nového FK Chvalkovice.

To ovšem netušil, že vlastně přijde o půl roku života. S několika nejbližšími spolupracovníky pak jednali velice rychle. Zakládající první schůze nového výboru proběhla v prosinci a klub schopný pro oficiální přihlášku do soutěží měli „na stole“ začátkem letošního června.

„Souhlasil jsem, že se založením klubu pomůžu a ujistil kluky, že to není problém. Ale byl! Čekal jsem, že s tím bude hodně starostí, ale skutečnost trumfla očekávání. Zejména to papírování bylo šílené. Od vyřízení IČO přes registrace na vnitru a FAČRu, bankovní věci, jednání s právníky. Trvalo to fakt asi půl roku, a to ještě není všechno úplně dotažené. Třeba ty pozemky. Část pod kabinami patří státu a část obci. Budova kabin původnímu klubu Družstevník. Tohle potřebujeme dotáhnout a sjednotit,“ upozorňuje šéf staronového klubu.

Takhle poslední věc trochu, vlastně hodně, komplikuje možnost investic do areálu. Je jasné, že dosud to muselo jít bez „razítka“.

„Na hřišti a kabinách jsme začali makat od března. Nemusím asi moc zdůrazňovat, že po osmi letech nepoužívání to tu bylo, když to řeknu mírně, v dost špatném stavu. Vlastně pořád se tam teď něco děje nebo spravuje. Dost vylepšit potřebovala střecha, uvnitř to byly kompletní opravy rozvodů vody a elektriky. Všechno si děláme sami, každý to, co může a umí. Platilo se to samozřejmě všechno ze svého, dával každý něco, co mohl. Dresy nám koupil jeden náš hráč, s nábytkem pomohl jiný. Hledáme oficiální partnery a sponzory,“ potvrdil předseda, že fotbalová euforie je opravdová.

Samostatnou kapitolou byla samozřejmě rekonstrukce trávníku na hřišti. To chtělo odborníky.

„I nejstarší pamětníci říkají, že takový pažit, co teď máme, tady nikdy nebyl. Na tom jsme makali poměrně hodně. A rozhodující měrou nám s tím pomohli bývalí hráči Luboš Kučerňák a Beďa Kolář. Tu vysokou kvalitu jsme dosáhli za poměrně slušnou cenu,“ váží si pomoci „zvenčí“ předseda.

Fotbal má v obci dlouholetou tradici. Někdejší TJ Družstevník Chvalkovice sice v roce 2012 ukončil činnost, ale před tím tu byly silné fotbalové generace a rody – Němečků, Mlčoušků, Drbalů, Kučerňáků atd. Tým pravidelně a dobře hrával okresní přebor. A zmíněný Luboš Kučerňák patří k odchovancům, kteří to dotáhli fotbalově hodně daleko. Zahrál si ve Zbrojovce Brno a v Prostějově.

„Jsem nadšený, že se ve Chvalkovicích znova objevil fotbal. Ten tam odjakživa patřil. Byla velká škoda, že se to tehdy zrušilo. Klukům držím palce a samozřejmě rád i pomůžu tam, kde můžu. Hned jak mně zavolali, tak jsem oslovil Honzu Rouzka, specialistu na trávníky. Tu hrací plochu dal výborně do pořádku. Teď s ním sháníme střídačky,“ je Kučerňák rád, že mohl přispět.

Mužstvo dával dohromady další fotbalista s ligovou minulostí. Miloš Kropáček hrál za Drnovice, když šplhaly k nejvyšší fotbalové metě. Teď je v mateřské obci trenérem a občas i obuje kopačky. Spolu s předsedou a dalšími činovníky sehnali dohromady v podstatě dně jedenáctky.

„Aktuálně máme pětadvacet registrovaných hráčů, většinou lidí, kteří tu hrávali a právě v tom roce 2012 se rozběhli do okolních klubů, jako Brankovice, Milonice, Nesovice a jiných. K nim se přidali kluci, kteří mají chuť tady hrát. Zatím nám to funguje ve čtvrté třídě. Myslet výš zatím asi nemůžeme. Já za sebe to na postupy v dohledné době moc nevidím. Co si budeme namlouvat, věkový průměr mužstva je okolo čtyřiceti let. Proto teď začínáme hledat mladší kluky. Jistěže by to chtělo i nějakou mládežnickou základnu. Uvažujeme o tom, nějaké děti tady jsou, ale bohužel z toho neuděláme ani jeden tým, natož nějaké věkové kategorie. Fyzicky prostě tady dost dětí není a když už se nějaký talent objevil, logicky šel jinam, včetně Vyškova,“ potvrzuje i Skopal celostátní problémy se získáváním dětí pro fotbal a sport jako takový.

Premiéra se fotbalovému benjamínkovi vydařila. Historické první utkání Chvalkovští vyhráli v Račicích nad B týmem 4:2. Vlastní trávník pokřtili vítězstvím v zápase s nádechem derby nad Nesovicemi B 5:1. Následovala další dvě vítězství a remíza v Rychtářově, takže po pátém kole nováček vedl tabulku bez porážky se ziskem třinácti bodů a skóre 21:6. Není divu, že fotbalem teď žije celá dědina.

„Na prvních dvou domácích zápasech bylo víc lidí než na hodech, odhaduju tak po 150 divácích. Chlapi se o fotbale baví v hospodě. Dali jsme jim tam vývěsku, aby si přečetli, jak jsme hráli, jak jsme na tom v tabulce, kdy a kde se bude hrát další zápas. Dost lidí jezdí i ven,“ chválí fandy klubový šéf.

„Byl jsem pozvaný na první zápas, ale z rodinných důvodů jsem nemohl přijet. Ale výsledky sleduju, jsou nad očekávání dobré,“ chválí své následovníky Kučerňák.