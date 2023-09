Řadu významných zápisů do své historie zapsal v posledních letech vyškovský fotbal. Další tam přibyl v sobotu, kdy poprvé nastoupila v soutěžním utkání vyškovská ženská družstva. Ve Zlíně a v Olomouci. V neděli budou mít svoji domácí premiéru.

Snímek je z přátelského utkání MFK Vyškov s Protivanovem. Vlevo v bílém je Eliška Crhonková. | Foto: mfkvyskov.cz

Na trávník vyškovského stadionu nejprve vyběhnou dorostenky a po nich i ženy. Mladší tým hraje druhou ligu své věkové kategorie – Morava a od 13.00 hodin se střetne s FC Zlín. Ženy o dvě hodiny později rozehrají zápas s Uherským Brodem a půjde o body do Moravskoslezské ligy.

Iniciativa k založení ženské sekce na Vyškovsku vznikla již dříve a nová kapitola s názvem ženský fotbal se oficiálně začala psát od května tohoto roku pod hlavičkou MFK Vyškov. Postupně vznikly dva týmy, které se následně přihlásily do soutěží. Start jin sice nevyšel, dorostenky prohrály v Olomouci 0:23 a ženy ve Zlíně 0:11, ale to dlouhodobé záměry vedení družstev nezměnilo.

II. liga - dorostenky:

MFK Vyškov – FC Zlín

Neděle 17. září, 13.00 hodin.

*

MSL - ženy:

MFK Vyškov – ČSK Uh. Brod

Neděle 17. září, 15.00 hodin.

Oba zápasy na stadionu Za parkem.

„V prvním zápase sezony se nám výsledkově sice nedařilo, ale šlo o zaplacení nováčkovské daně. Načerpali jsme plno zkušeností a ty chceme nyní přetavit v zajímavý fotbal a branky. Holky půjdou do svých dalších zápasů se vztyčenou hlavou, bojovat o každý míč a budou rády, pokud je dojdete podpořit,“ zve fanoušky trenér žen Zdeněk Sedláček.

Ženský fotbal je jedním z nejrychleji se rozvíjejících sportů a stejně by tomu mělo být i ve Vyškově. Oba týmy jsou složené z hráček, které už mají s fotbalem zkušenosti, ale i úplných začátečnic. Cílem je postupnými krůčky se posouvat fotbalově kupředu.

„Rozhodně nejdeme do zápasu se jen tak proběhnout. Na hřišti necháme vše co půjde. Chceme po utkání jít z trávníku s tím, že jsme pro dobrý výsledek udělaly vše co šlo. Každého, kdo nás přijde v našem snažení podpořit, si neskonale vážíme a jsme za to moc rády,“ ujišťuje kapitánka týmu Eliška Crhonková.