Adeptovi na postup do druhé ligy ale zatápěl. „Musím říct, že zápas konečně vypadal tak, jak si představujeme,“ liboval si vyškovský kouč Jan Trousil.

Vyškov - Jihlava 2:3

Poločas: 0:2.

Branky: 52. a 67. Ordoš – 9. a 60. Zoubele, 44. Klobása.

Diváci: 60.

Vyškov: Spurný – Spurný, Oulehla, Krejčí, Smrčka, Křivánek – Ordoš, Moučka – Omar, Neislaník, Klesa.

Jihlava: Veselý – Havlín (46. Kurtalič), Křišťál, Vedral, Javůrek – Lacko, Ritter – Smejkal, Zoubele, Rezek – Klobása.

Ten měl k dispozici jen dvanáct hráčů do pole plus dva gólmany. „Poprvé jsme do přípravného utkání šli jen s hráči, se kterými počítáme pro jarní část sezony. Ve středu jsme totiž udělali redukci kádru. Klukům, se kterými už nepočítáme, jsme to řekli. Chyběl akorát Tomáš Langr, kterého do hry nepustil zraněný stehenní sval a Karel Jaroš ráno dostal horečku,“ líčil Trousil. Zároveň prozradil, že se k týmu znovu připojí obránce Ladislav Hanuš z Líšně.

I když v utkání padlo pět branek, mohlo jich být víc. „Kdyby to skončilo 5:5, asi by to víc odpovídalo počtu šancí v zápase,“ podotkl Trousil.

Zejména v prvním poločase bylo na co dívat. „Vyškov na nás vlétl a byl zpočátku velmi aktivní. Nadšení domácích zchladila úvodní branka Zoubeleho z rychlého protiútoku,“ sdělil jihlavský kouč Radim Kučera.

Gólové radosti Vyškova přišly až ve druhém poločase. A o obě branky se postaral Ordoš. „Přitom musel nastoupit hlouběji v záloze, protože nám chyběli hráči. Samozřejmě vím, že to není post pro něj, protože tam je to hodně o běhání, ale zvládl to velmi dobře. Hodně mu pomáhal David Moučka. Ve druhém poločase jsme Ordyho poslali do útoku, protože mu docházely síly,“ poznamenal Trousil, jenž si od Ordoše hodně slibuje.

Hlavně co se týče předávání zkušeností, kterých má na rozdávaní. „Víme, proč jsme ho sem chtěli. Především proto, aby vedle něj rostli naši mladí kluci jako Moučka, Langr či Jaroš,“ sdělil Trousil.

Přípravný souboj si i přes porážku pochvaloval. „Pro nás to byl skvělý test, který nám něco ukázal a nyní máme ještě tři týdny na to, abychom zapracovali na nedostatcích,“ pravil vyškovský stratég.

Další přípravný duel sehraje Vyškov 22. února v sobotu s brněnskou Zbrojovkou.