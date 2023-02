Po sestupu z divizní skupiny D je Polná aktuálně na druhém místě přeboru kraje Vysočina. Tatran měl většinu zápasu pod kontrolou. „Do zápasu jsme vstoupili dobře a hned jsme se dostali do vedení. Potom se ale i soupeř dostal do hry a něco málo si vytvořil. Srovnal po naší ztrátě střelou z dálky. Naštěstí jsme rychle odpověděli druhým gólem. Druhý poločas se odehrával víceméně v naší režii a soupeře, který polevil jsme potrestali ještě jednou. Myslím, že se můžeme odpíchnout od výkonu do dalšího týdne,“ zhodnotil utkání stoper Tatranu Martin Kříž.

MFK Vyškov B

– FC Kralice na Hané 2:1

Poločas: 1:1. Branky MFK: 17. Rusiňák, 70. Petroušek. Rozhodčí: Klepáček. Diváků: 40.

MFK B: Derka (46. Havelka) – Hanulík (30. Popíšil), Petroušek, Formánek, Šenk (70. Hanulík), Kučera, Němec, Rusiňák, Klimeš, Lička, Zajíček (75. Derka). Trenéři: Jaroslav Liška a Jan Wachtel.

„Utkání jsme měli po celou dobou pod kontrolou. Soupeř se snažil o rychlé přechody po zisku míče. Předvedli jsme dobrý fotbal,vytvořili jsme si spoustu šancí, dali jsme dva góly. Je pravda, že v prvním poločase jsme mohli dát dalších pět branek navíc. Dnešní vítězství je naprosto zasloužené, protože za celé utkání jsme si vytvořili osm vyložených šancí a mohli jsme ho rozhodnout i dřív. Když jsme dali branku, Kralicím tak jsme si nechali ve 30. minutě vyrovnat a trochu jsme jim pomohli, ale musím říct,že v průběhu celého utkání naše ofenziva fungovala velice dobře,“ komentoval průběh zápas trenér Liška.