Přípravné zápasy:

Tatran Rousínov

- TJ Holešov 1:0

Poločas: 0:0. Branka: 72. Rozehnal. Hráno v Želeticích. Tatran: Řepka – Imramovský (67. Florián), Kříž, Rozehnal, Kostelka (83. Popovič) – Čadílek (46. Líznar), Novotný (59. Piňos), Němec (74. Horváth), Handlíř, Mikeš – Obruča (85. Eliáš). Trenér: Milan Boušek.

SK Slavkov u Brna

- Sokol Otaslavice 3:1

Poločas: 0:0. Branky Slavkova: Lysák, Köhler, L. Kachlíř. Hráno na UT v Morkovicích. Slavkov: Udržal - Lysák, Hráček, Köhler, Sedlář - Zrotal, Novák, Michálek, Půček - Kovařík, Karel Kachlíř. Střídali: Petr Kachlíř, Cagášek. Trenér: David Udržal.

Na na toto období na výborně připraveném trávníku v Želeticích to divizní tým výkonem také potvrzoval. „Z mého pohledu vydařená generálka. Výhra nad divizním mužstvem se vždy počítá. My jeden pěkný gól dali a pak nás podržel skvělým zákrokem brankář Milan Řepka. V určitých fázích hry nám to trošku drhlo, ale bylo to dáno většími zkušenostmi soupeře. Celkově jsem velmi spokojen,“ zhodnotil zápas Andrla.

Nyní už už jeho tým čekají souboje o jarní body. První v sobotu dopoledne (10.30) v Brně-Bosonohách. Místní FK SK je po podzimu na dvanáctém místě se 17 body. Tatran jich nasbíral 25 a to ho zařadilo na pátou příčku.

Vítězně v sérii přípravných zápasů pokračoval i vedoucí celek okresního přeboru SK Slavkov u Brna. Na umělém trávníku v Morkovicích trenér David Udržal postrádal brankáře v karanténě Petra Jiráska, a tak se do branky postavil sám a blýsk se chycenou penaltou.