Vyškované ještě dnes odpoledne trénovali. Na programu bylo půlhodinové video z posledních dvou zápasů Slavie a po něm nácviky standardních situací, taktických věcí a způsobu, jakým by chtěli v Praze hrát. Až po tréninku se hráči dověděli, kdo v prestižním duelu dostane důvěru. Do Prahy pojede maximální počet hráčů, co povoluje nominace, tedy šestnáct. Konkrétní sestavu ale nechtěl trenér Jan Trousil zveřejňovat.

„Cítil jsem zklamání kluků, kteří se do nominace nevešli, ale bohužel to jinak udělat nejde. Vynucené jsou absence hráčů, kteří měli v tréninku výpadky, tedy Lukáše Lahodného, Tomáše Cabadaje a Fan Jacka,“ sdělil kouč MFK.

MOL Cup - čtvrtfinále:

SK Slavia Praha – MFK Vyškov

Středa 1. března, 18.00 hodin, Fortuna Arena, Praha 10-Vršovice.

Případné zopakování úspěchů s Jabloncem a Zlínem podmiňuje psychikou jednotlivých hráčů i celého týmu.

„Je to podobné jako s Jabloncem a Zlínem s tím, že Slavia je TOP mančaft. Bude to hlavně o tom, jakým způsobem kluci ustojí zápas v hlavách, protože prakticky nikdo z nich na takovémhle stadionu v životě nehrál. Asi nebude plný dům, ale počítám, že přijde daleko víc diváků než chodí do Drnovic na druhou ligu. Bude to tedy o nastavení hlav a jestliže kluci předvedou svůj standard, tak věřím, že tam budeme hrát důstojnou roli,“ zdůraznil vyškovský lodivod.

I on samozřejmě vnímá, že je Slavia vysokým favoritem, ale připomíná, že jeho tým může v zápase jen získat a že současnou prioritou je pro MFK Vyškov druhá liga.

Proti Slavii bude za Vyškov chytat Antonín Kinský. S unikátní motivací

„My nemáme co ztratit, pro nás soutěž začíná, vzhledem cílům, které máme, až v neděli Táborsku. Navíc má Slavia už za sebou pět mistrovských zápasů, my ani jeden. Takže tom je jejich jasná výhoda. Ale i kdyby ji neměli, tak ty role jsou rozdány jednoznačně. Vnímáme domácí sérii Slavie, kdy má z posledních deseti zápasů třicet bodů a skóre 40:5. To je hrozivé, ale na druhou stranu je to pro nás výzva. Nastoupíme se vztyčenou hlavou i respektem, ale rozhodně ne přehnaným,“ zdůraznil Trousil.

Nejen trenér, ale hlavně fanoušci MFK Vyškov žehrali na krutý los MOL Cupu. Když už Vyškov hrál všechna předchozí utkání venku, tak alespoň tu Slavii mohl dostat domů. „Určitě by na ni do Drnovic přišlo víc diváků, než to asi bude na nás v Edenu,“ zněly odhady "skalních“ bezprostřdeně po losování. V každém případě bude mít druholigový celek početné zastoupení i v ochozech Edenu.

„Klub oficiálně vypravil jeden autobus, další dva si sehnali tátové Filipa Štěpánka a Barnyho Lacíka. Takže na Slavii pojedou tři a podle různých indícií se může čekat tak stovka, která pojede po své ose osobními auty. Se Slavií jsme se dohodli, že děti do patnácti let dostanou vstupenku zdarma, takže odhaduju zájem tak čtyřiceti padesáti mládežníků. Věřím, že v ochozech budou vyškovské hlasy slyšet,“ sdělil sekretář MFK Martin Neubauer.