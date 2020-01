V posledním zápase v rámci kondiční části zimní přípravy fotbalisté MFK Vyškov remizovali se staršími dorostenci Zbrojovky Brno 2:2 a dnes se vydali na soustředění do Karlova pod Pradědem.

MFK Vyškov (bílé dresy). Ilustrační foto. | Foto: Deník / Zdeněk Vlach

Mladá Zbrojovka pobývá ve Vyškově na soustředění, takže se trenéři a bývalí spoluhráči a kamarádi Jan Trousil a Tomáš Polách dohodli na modelovém utkání. „Zahráli si všichni hráči, které v současné době máme k dispozici. Někteří ukázali, že v kádru být nemohou, takže to s nimi ukončíme. Jedná se o dva tři kluky. Pořád je to o tom, že čekáme na pět šest hráčů, o kterých jsme přesvědčení, že budou do základu. Takže z ryze herního hlediska nemá cenu dosavadní přípravu hodnotit,“ sdělil kouč Vyškovanů Trousil.