Velkou rybou ve vyškovské síti je především bývalý král prvoligových střelců Michal Ordoš, který přichází z Blanska. „Míšu jsme přivítali ve středu. Určitě to bude velká posila do středu zálohy. Z Blanska přišel i Martin Kropáček a bude se rvát o post stopera. Uvidíme, jestli se prosadí, nebo ne. Věřím, že během příštího týdne přijde aspoň jeden hráč ze Zbrojovky a jeden nebo dva z Líšně. S nimi ta jednání probíhají. V Líšni teď máme Matochu a Jeřábka,“ naznačil Trousil své záměry.

Vyškovský lodivod má nyní dispozici osmnáct fotbalistů a v hledáčku jsou další. „Ještě tento týden budeme testovat dva Ukrajince, jeden je stoper a druhý útočník. Máme slíbeného ještě jednoho stopera z Pobřeží slonoviny. Takže doufám, že na příští týden, kdy budeme v sobotu hrát s druholigovou Jihlavou, že už budeme mít kádr pro jarní start MSFL z devětadevadesáti procent pohromadě,“ sdělil Trousil.

Se soustředěním v Jeseníkách byl spokojený. „Proběhlo výborně. S výjimkou túry na běžkách, protože nebyl sníh, jsme splnili všechno, co jsme si naplánovali. Tedy to, co jsme chtěli naběhat a naposilovat. Každý den byly tři tréninky a po nic bazén. V neděli jsme to ukončili turnajem čtveřic. V pondělí a úterý měli kluci volno a od středy jsme začali trénovat doma,“ dodal kouč MFK.

V sobotu Vyškovští sehrají čtvrté přípravné utkání. Na domácím umělém trávníku přivítají podzimního vítěze skupiny E Moravskoslezské divize FK Kozlovice. Výkop bude v 11.00 hodin.