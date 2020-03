MSFL - 18. kolo:

ČSK Uherský Brod - MFK Vyškov

Sobota 7. března, 14.30 hodin, stadion na Lapači, umělý trávník.

Tabulka:

10. Vyškov 17 5 8 4 25:22 23

15. Uherský Brod 17 5 2 10 26:29 17

Na podzim: Vyškov – Uherský Brod 3:2 (2:0), 10. Klesa, 20. a 91. Harba - 53. Chwaszcz, 76. Josefík.

Vyškovští by na Slovácko měli odjet v pohodě. V těžkých přípravných zápasech s druholigovými soupeři (Vysočina Jihlava 2:3 a Zbrojovka Brno 1:2) herně obstáli a v generálce vyprovodili divizní Nové Sady sedmičkou s vlastním čistým koncem.

Trenéru Janu Trousilovi ovšem dělá menší starosti stav kádru. K dispozici asi bude mít jen třináct borců do pole. Záložník Karel Jaroš mu bude chybět minimálně šest týdnů pro natržený sval z rozcvičení před generálkou s Novými Sady. Z téhož důvodu nepočítá ani s Tomášem Langerem, přestože ten už začal lehce trénovat. Svalové zranění postihlo i obránce Jiřího Oulehlu a velký otazník visí nad startem obou Afričanů Abdallaha Umarra a Johna Seyiho.

„Vyřizují se jim potřebné doklady a nevím, jestli se to stihne. Pokud by nemohli nastoupit, tak vezmeme mladé kluky z béčka Kříže a Zbořila, kteří s námi začali trénovat. Teď ještě řeším jeden příchod a jedno jméno spojené se Zbrojovkou. Jedná se o středopolaře jako náhradu za dlouhodobě chybějícího Jaroše, ale to se asi podaří až po neděli,“ vysvětlil Trousil příčinu svých drobných vrásek na čele.

Na druhou stranu se už mužstvo vypořádalo s virózami, takže k dispozici bude i největší zimní posila MFK Michal Ordoš. „Informace o změnách v Brodě máme. Víme, že odešli čtyři stabilní hráči, a že dávali šanci mladým klukům z divizí a z krajů. Jména nových hráčů nám nic moc neříkají, spíše se orientujeme podle střelců branek a délky pobytu hráčů na hřišti. V přípravě měl Brod střídavé výsledky. Vyhrávali s třetí slovenskou ligou, ale prohráli i s divizí a krajským přeborem. Od Myjavy (slovenská III. liga, pozn. red.) dostali 5:0 a generálce porazili loni třetiligové Valašské Meziříčí 2:1. Doufám, že my navážeme na to, co jsme předvedli v generálce s Novými Sady a před tím s Jihlavou a Brnem,“ přeje si šéf lavičky MFK Vyškov.