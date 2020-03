„Je to špatný, moc jsem se těšil. Sázení mě baví a sázím rád. Ale nedá se nic dělat a nepřišli jsme jen o Tip ligu. My s klukama tipujeme i v sázkovkách, a tam taky nic není. Je to prostě takové špatné období,“ zalitoval vítěz podzimního cyklu TIP ligy Zdeněk Matula.

Ten se soutěže účastní již několik let a podzim byl jakýmsi vyvrcholením jeho snažení. „Jaké snažení? Že jsem vyhrál, je prostě náhoda. Zatím jsem skončil nejlépe sedmý nebo osmý. Myslím, že předloni. A za celu tu dobu jsem jen jednou vyhrál týdenní kolo. Je zajímavé, že to nebylo teď na podzim. Nevyhrál jsem ani jednou a přesto to celkově vyšlo,“ usmíval se rodák z Drnovic.

Takže ani žádný recept na úspěch předkládat nechce. „V pondělí si koupím noviny, podívám se na výsledky a na tabulky. A podle toho tipuju. V okrese nějaké informace o momentálním stavu v mančaftech nejsou, takže to tipuju podle výsledků a tabulek. Když je někdo poslední a hraje venku, tak to nemůže být nic jiného než jednička. Ale je jasné, že vnímám, že třeba někdo má dobrou šňůru, a jiný třeba že hodně prohrává venku. Ale celkově je to opravdu náhoda, když to vyjde,“ opakuje člen týmu Macini.

Na podzim mu prý nejvíc vycházely tipy na třetiligový MFK Vyškov, na opačném pólu úspěšnosti jsou jeho Drnovice. „Jsem Drnovák, takže se těžko sází proti vlastnímu klubu. Je to spíše taková forma fandění. Porážky mě pak nejen zklamou, ale i pokazí tiket,“ vysvětlil.

V týmově soutěži totiž Macini za sebou nechali všech jedenáct konkurentů. Matula odmítá, že by byl tahounem mužstva. Na tipech kolegů se prý nijak nepodílí. Každý jede za sebe. Nicméně velká souvislost z jeho osobou je nasnadě.

„Jsme tři Drnováci a on je z nás nejstarší. Má přezdívku Macin, takže jsme Macini. Ale je pravda, že se na tipech neradíme. Naopak. V každém kole musí nejhorší zaplatit nejlepšímu pivo. A když někdo vyhraje kolo, dostane od každého tři piva. Ale výhru, těch šest Gambrinusů, musí samozřejmě dát do placu,“ zdůraznil druhý nejúspěšnější člen družstva Miloslav Burian (4. místo) s upozorněním, že nejčastějším plátcem byl na podzim třetí z party Pavel Ignačák.

Už několik let zpět si vítězové soutěží jednotlivců i družstev odnášejí jako hlavní cenu soudek plzeňského piva Gambrinus. „Oba padly na zahrádce drnovické hospody. Pozvali jsme kamarády a nic nezbylo,“ ujistili Matula i Burian.

Kdy a jestli vůbec se letošní jarní soutěže rozjedou, není v tuto chvíli vůbec jisté. Drnovickým Macinům, a určitě nejen jim, TIP liga s Deníkem Rovnost výrazně chybí.