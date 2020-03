MFK Vyškov B – Tatran Rousínov 5:1

Poločas: 2:0. Branky: Rogožan 2, Gürtler 2, Gia – Líznar. Hráno na UT ve Vyškově.

Vyškov B: Vitásek - Zbořil (45. Gürtler), Kříž, Lička, Pataki - Melko (45. Chubirka), Surala, Mach, Rogožan, Račanský - Gia. Trenér: Jan Kopáček.

Rousínov: Řepka – Pelc, Šlimar, Buršík, Zavřel – Novotný, Líznar, Havel, Rozehnal, Pasz – J. Lička. Střídali: Nitschneider, Honek, Horváth. Trenér: Roman Zavřel.

Na vyškovském umělém trávníku domácí tým jasně dominoval. Hráči Tatranu sice nastřelili tyčku a břevno, ale postupně jakoby jim docházely síly nebo na výsledek rezignovali. „Minulý týden jsme porazili účastníka I. A třídy na Prostějovsku 9:3. Jejich trenér je můj bývalý spoluhráč Lukáš Koláček a říkal, že byli po náročné přípravě hodně unavení. Takže jsme výsledek nebrali jako dostatečně průkazný. A teď měl přijít náš nejtěžší zápas a ještě k tomu Rousínov. Navíc nám pro zranění chyběli dva defenzivní pilíře Kollár a Neubauer a pro nemoc nemohli nastoupit Hudec a Kučera. Hráli jsme moc dobře. Kluci mají naběhané, fyzicky i fotbalově vypadají výborně, mám z toho radost,“ pochvaloval si trenér domácího béčka Jan Kopáček, někdejší strážce vyškovské branky.

Na opačné střídačce panovalo po zápase až rozčarování. „Kluci to pojali po svém. Šli si jen zahrát, místo vyhrát. Asi si mysleli, že to půjde samo a ono to nešlo. Jednoduše, hrozný přístup. Katastrofa, žádná bojovnost. Jestli by to takhle mělo pokračovat, tak o nějaké záchraně nemůže být řeč,“ rozohnil se kouč Tatranu Roman Zavřel.

Béčko MFK po podzimu vede tabulku B skupiny I.A třídy a vypadá to, že to s postupem myslí vážně. „V přípravě hodně běháme a snažíme se mít náročné tréninky. Ale hlavně se s klukama bavíme, aby věděli proč tak moc běhají a proč to vlastně děláme. Chápou to. Z kabiny je cítit, že mužstvo táhne za jeden provaz a každý hráč přistupuje zodpovědně k tréninkům i zápasům. Máme dobře složený kádr, kde jsou zkušení borci, střední věk i mladí. Všichni Vyškováci a moc dobrá parta. První A třída není žádná sláva, ale děláme to, jak nejlépe dovedeme,“ zdůraznil Kopáček.