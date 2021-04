Aktuálně ovšem Vyškovští zpackaný podzim a covidem zastavenou sezonu neřeší a začínají se připravovat na nadcházející soutěžní ročník.

„Snažili jsme se trénovat při dodržení všech bezpečnostních opatření vlády. Hodně jsme běhali v parku a když to pak šlo, tak jsme po dvojicích chodili na hřiště. Pro mě až překvapivě se zapojilo hodně kluků, takže jsme se museli ještě rozdělit. Teď už všichni netrpělivě čekáme, jak se situace vyvine a kdy už budeme moct trénovat plnohodnotně. Za nás všechny říkám, že chceme aby se soutěž dohrála. Třeba jen zkráceným způsobem. Je cítit, jak nám všem fotbal chybí a jak jsme všichni opravdu na zápasy moc natěšení. Já bych tu dohrávku navíc vnímal už i jako dobrou přípravu na nadcházející sezonu,“ sdělil trenér týmu Jan Kopáček.

Tabulka I. A třídy - sk. B

po podzimních zápasech

1. Veselí n. M. 9 8 0 1 36:3 24

2. Lednice 9 7 2 0 35:13 23

3. Dubňany 9 7 0 2 21:8 21

4. Nikolčice 10 5 3 2 26:18 18

5. Hr. Lhota 9 6 0 3 25:22 18

6. Rohatec 10 5 1 4 27:21 16

7. Vyškov B 9 5 0 4 21:20 15

8. Milotice 10 4 1 5 13:26 13

9. V. Pavlovice 9 3 1 5 18:19 10

10. Šlapanice 9 3 0 6 15:24 9

11. Bučovice 9 2 1 6 13:22 7

12. Pačlavice-D.9 0 1 8 11:41 1

13. Velká nad V.9 0 0 9 6:30 0

Jako brankář byl u postupu A mužstva z divize do Moravskoslezské ligy. Poté se víc věnoval vysokoškolskému studium, které nedávno dokončil i se ziskem trénérské licence A. V následující dnech a týdnech bude samozřejmě sledovat, jak hráči dohánějí manko ve fyzické kondici, ale důraz prý bude klást jinam.

„Od čistého běhání budu těžkým způsobem ustupovat. Budeme to dělat všechno na hřišti formou nějakých her. Jenom na běhání prostě nemáme čas. Potřebujeme být na hřišti a dělat taktické a fotbalové věci. Zní to trošku honosně, ale tak nějak to je. Někteří kluci to potřebují. Doufám, že se mně záměry podaří splnit,“ přeje si.

Kádr mužstva pro dohrávku a v podstatě i nový ročník by se moc změnit neměl. Posilou má být Milan Svoboda, prvoligový futsalista Helasu Brno, který právě bojuje s Teplicemi o postup do semifinále nejvyšší soutěže. Do přípravy se zapojil dorostenec Dan Ševčík, naopak z pracovních důvodů se zatím moc nezapojují starší opory Martin Lička a Michal Kollár.

„Rýsují se nám problémy s brankáři. Pavel Štěpán půjde na operaci a Martin Vymazal měl těžký průběh covidu. Dostává se z toho pomalu, ale snad to bude dobré. Naopak radost mám z přístupu mladých hráčů, jako Neubauera, Macha, Zbořila a dalších. Dan Ševčík šanci dostane a uvidíme, jak se chytí. Snad nám to vydrží a hlavně, aby se už začalo hrát,“ upřesnuje Kopáček.

Dvatřicetiletý kouč vyškovské rezervy je stále i aktivním hráčem. Po odchodu z áčka se přesunul do branky rakouského Hausbrunnu, ale i tam se soutěže zastavily. Kopáčkův klub působí v I. třídě, což by mělo odpovídat úrovni českých krajských soutěží.

„Těžko se to porovnává a opravdu na to nedokážu přesně odpovědět. Okres to určitě není a krajský přebor taky ne. Tedy něco mezi tím. Byl domluvený přátelský zápas s Vyškovem B. Ten by to ukázal, ale covid i tohle zrušil. V Rakousku to bylo dlouho podobné jako u nás. Pořád bylo na vážkách, že se to možná otevře a dohraje, ale minulý týden to tam definitivně ukončili,“ sdělil.

Otázku, zda by tedy mohl zacelit případné a očekávané „díry“ v brance vlastního mužstva zodpověděl s úsměvem, ale taky jednoznačně.

„Ano, přemýšlel jsem nad tím. Kdyby v brance byla krize a kdyby to tedy bylo potřeba, tak bych to odchytal,“ ujistil.