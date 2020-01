Oba zápasy ale měly výhradně přípravný charakter a výsledky oba tábory nebraly a neberou moc vážně. Na podzim trenéři dali šanci hráčům, kteří se vrátili z hostování, nebo nebyli v podzimní části ligy příliš vytěžovaní. Nyní byl zápas testem nových adeptů na oba dresy pro jarní část soutěže. Navíc v obou případech zapadl do hrubé zimní fyzické přípravy. „Chtěli jsme vidět hráče, jak budou reagovat po pěti náročných kondičních trénincích v tomto týdnu. Kluci od pondělka do soboty dostali opravdu velký záhul a bylo vidět, že se s tím ještě úplně nesrovnali. Herně to nějak výrazně hodnotit nechceme,“ zdůraznil domácí lodivod Jan Trousil.

„Z herních věcí tam byl jediný úkol. Po tom, co jsme v prvním letošním utkání se Zbrojovkou propadli ve druhém poločase v obraně, (porážka 2:7 po poločase 2:0, pozn. red.) jsem po hráčích chtěl, aby se to neopakovalo a nestávalo. Takže i po této stránce zápas určitě splnil svůj účel,“ potvrdil ryze přípravný charakter zápasu i hostující kouč Zbyněk Zbořil.

Oba se ale shodli, že na aktuální náročné podmínky měl zápas fotbalově celkem slušnou úroveň. Hrálo se nahoru dolů, jednoduše bez zdlouhavého rozehrávání.

MFK Vyškov - FK Blansko 2:6

- Poločas: 1:2. Branky: Moučka, Klesa - Holiš 2, Urbančok 2, Fabuš 2.

- Hráno na umělé trávě ve Vyškově.

- Vyškov: Sova – Oulehla, Krejčí, Tkadlec, Smrčka (46. Smrčka) – Klesa, Langer, Moučka, Jaroš, Cikryt – Pošusta (46. Novák). Trenér: Jan Trousil.

- Blansko: Záleský - Sukup, Huška, Štrbák, Klusák (46.Feik) - Buchta - Žák (46. Urbančok), Ordoš (46.Tulaydan, 50. Kropáček), Přerovský (10. Minx) - Holiš (46. Štrombach), Padych (60. Fabuš). Trenér: Zbyněk Zbořil.

Lépe začal Vyškov a gólem nové posily ze Zbrojovky Davida Moučky šel do vedení. Hostující lídr podzimní třetiligové tabulky se rozjížděl pomaleji, ale od poloviny prvního poločasu začal přebírat otěže zápasu. Do přestávky otočil skóre a ve druhém využil vyškovských chyb k vysokému vítězství. „Po vedoucí brance jsme měli dobré akce a další šance, které jsme nezakončili. Po vyrovnání jsme vypadli z rytmu a Blansko začalo diktovat hru. Ve druhém poločase jsme jim sami hrubkami nabídli vysoké vedení 4:1. Od šedesáté minuty nám vůbec nefungovala obranná čtveřice, která nereagovala na jednoduché nákopy a po stranách jsme nechávali volné prostory. Hosté se dostali do tlaku a kromě dvou gólů měli měli další tři šance. Celkově byli lepší, my jsme střídali dobré okamžiky se slabšími,“ shrnul zápas Trousil.

„Z naší strany to bylo v pořádku. Jsem spokojený. Dokázali jsme stupňovat tempo. Ve druhé půlce se to projevilo ve větší míře, ale i Vyškov podle mě odehrál dobrý zápas,“ pochválil soupeře blanenský lodivod.

Ten musel už v desáté minutě zasáhnout do základní sestavy, když ze hřiště odkulhal Daniel Přerovský. „Už na tréninku mě začalo zlobit koleno. Trenér nechal na mě, jestli nastoupím, a já jsem to chtěl zkusit. Bohužel to nešlo. Uvidíme, co bude dál, ale snad to nebude nic vážného. Možná je to reakce na běhání po tvrdém tartanu,“ sdělil ofenzivní záložník, který se v týdnu před utkáním definitivně stal kmenovým hráčem Blanska.

V závěru utkání domácí po pěkné kombinaci Karla Jaroše s Moučkou snížili Michalem Klesou na 2:4 a v podstatě vyrovnali hru. Bohužel koncovka zápasu se trochu vymkla jeho přátelskému charakteru. Na hřišti se začalo i jiskřit a domácí po vyloučení dohrávali v deseti. Zkušený soupeř dokázal přesilovku využít. Dvěma góly v 88. a 90. minutě upravil na konečných 2:6. „Posledních deset minut nemá cenu hodnotit. Na hřiště přišli fotbalisté s tvrdším pojetím, ale s tím se musí hráči umět vyrovnat. Celkově utkání splnilo to, co jsme od něj očekávali. Viděli jsme, kdo a jak je po takové zátěži schopen pracovat. Tento kádr určitě nezůstane stejný. Hned po zápase jsme s majitelem řešili, které posty budeme muset doplnit, kteří hráči zůstanou a kteří odejdou,“ sdělil vyškovský Trousil.

Třetí přípravné utkání vyškovští fotbalisté sehrají na umělé trávě ve středu v Kroměříži s Hanáckou Slavií. Výkop bude v 17.00 hodin.