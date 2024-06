Oba starší žákovské týmy MFK Vyškov budou od podzimu hrát nejvyšší domácí žákovské soutěže – tedy Moravskoslezskou ligu. Oba vyhráli svoji skupinu divize D.

Historická sezona žákovských týmů MFK Vyškov. Starší žáci přebírají medaile na vítězství v divizi. | Foto: achiv klubu



Starší tým měl postup v kapse několik kol před koncem a nakonec zvítězil s náskokem osmi bodů před Hanáckou Slavií Kroměříž a devíti před třetím 1. SK Prostějov. Čtrnáctiletí měli před druhou Spartou Brno k dobru čtyři body, ale úctyhodných patnáct na třetí FC Žďár nad Sázavou. Tito kluci soupeřům nastříleli 168 gólů (!), což dělá mimořádný průměr více než šest na zápas. Mimochodem, druhý střelecky nejproduktivnější tým Žďár n. S. dal o pětasedmdesát branek méně!

Konečné tabulky MSŽD - sk. D

Starší (U15):

1. VYŠKOV 27 21 2 4 69:17 65

2. Kroměříž 27 18 3 6 63:24 57

3. Prostějov 27 18 2 7 90:36 56

4. Znojmo 27 15 2 10 76:49 47

5. HFK Olomouc 27 14 1 12 68:47 43

6. Svratka Brno 27 13 3 11 83:61 42

7. Havl. Brod 27 11 2 14 61:73 35

8. Žďár n. S. 27 6 4 17 47:85 22

9. Kuřim 27 5 2 20 24:96 17

10. Bedřichov 27 2 3 22 30:123 9

Mladší (U14):

1. VYŠKOV 27 20 5 2 168:52 65

2. Svratka Brno 27 19 4 4 84:46 61

3. Žďár n. S. 27 15 5 7 93:66 50

4. HFK Olomouc 27 14 6 7 82:62 48

5. Znojmo 27 13 3 11 60:61 42

6. Prostějov 27 11 6 10 86:79 39

7. Kroměříž 27 9 5 13 58:68 32

8. Kuřim 27 7 1 19 65:100 22

9. Havl. Brod 27 4 5 18 53:94 17

10. Bedřichov 27 2 2 23 27:148 8

„Je to obrovský, historický úspěch. Klubu, hráčů, trenérů, ale i celého našeho mládežnického systému. Musím vyzvednout práci obou hlavních trenérů, Jaroslava Schindlera u ročníku 2009 (U15) a Martina Suraly u ročníku 2010 (U14). Pro ně je to veliké odměna,“ chválil spokojený šéftrenér mládeže MFK Jaroslav Liška.

S mládeží se ve Vyškově začalo systematicky pracovat před pár roky a nyní už odbornost, ale i mravenčí dřina a trpělivost přinesly kýžené ovoce.

„V každé kategorii máme výborné hráče, kteří ukázali obrovskou kvalitu a týmovost, která je hodně důležitá. Úspěchu si moc vážíme, ale zároveň věříme, že nás posune zase o kus dále, dopředu. Zároveň je to i dobrá reprezentace města Vyškova. V žákovské lize se můžeme těšit na soupeře jako Sigma Olomouc, Baník Ostrava, Zbrojovka Brno a další TOP moravské kluby. Určitě je to i nová výzva do naší sportovní práce,“ zdůraznil Liška.

MFK Vyškov - kádr U15:

Brankáři: Filip Novotný, Matyáš Čáslava. V poli: Maxim Ratušneac, Přemysl Kozák, Petr Přikryl, Jan Staroba, Vítek Kinč, Adam Schindler, Radim Toman (K), Filip Ambrož, Jakub Ambrož, Stanislav Ratušneac, Luboš Král, Tomáš Procházka, Patrik Slabý, Jan Herák.

Trenér: Jaroslav Schindler, asistent: Petr Kozák, vedoucí družstva: Jana Tomanová.

Nejlepším střelcem je se 23 brankami Radim Toman (3. místě v tabulce kanonýrů divize D).

Kádr U14:

Brankář: Lukáš Polák. V poli: Dominik Ambros, Dominik Bednář, Matyáš Gája, Michal Redek, Vojtěch Petrů, Filip Sedláček (K), Tomáš Tománek, Jakub Nezdařil, Tobiáš Wachtel, Adam Hroza, Ondřej Růžička, Jan Herák, Vlastislav Peitl, Aleš Kneblík, David Ambrož.

Trenér: Martin Surala, asistent: Jaromír Kala, vedoucí družstva: Ivana Čulíková.

Nejlepším střelcem celé soutěže je Ondřej Růžička, který dal 56 branek. Na pátém místě skončil Jan Herák (29), na osmém místě Vlastislav Peitl (17) a na desátém Tomáš Tománek (16).