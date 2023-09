Výsledek těší, ale cennější je zkušenost, říká trenér jihomoravské U17 Horváth

Devátý ročník mezinárodního turnaje DANUBE-MORAVIA CUP sedmnáctiletých fotbalistů, který tři dny v uplynulém týdnu hostil Vyškov byl svým způsobem výjimečný. Pořadatelé, tedy Jihomoravský krajský fotbalový svaz Brno a Bratislavský fotbalový svaz, uvolnili propozice i pro start hráčů fotbalových akademiích profesionálních klubů. Takže družební regionální fotbalové svazy ze šesti zemí mohly do Vyškova vyslat to nejlepší, co v současné době běhá v kategorii U17 po jejich trávních. Jak vyzněla tato konfrontace pro jih Moravy, na to se Deník zeptal člena trenérského trojlístku Valdemara Horvátha, který krajskou sedmnáctku vede spolu s Václavem Dvořákem a Markem Pavlíkem.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Výběr JmKFS Brno U17. | Foto: JmKFS Brno