Žádný apríl! Nižší fotbal by se mohl rozběhnout do konce dubna

Při pohledu do kalendáře každého napadne, že jde jen o smutný pokus o vtip. Ale vězte, že to NENÍ žádný aprílový žert. Nižší fotbalové soutěže by se v této sezoně přece jenom mohly dohrát, byť ve zkráceném formátu. Prohlásil to na středeční valné hromadě Olomouckého KFS generální sekretář FAČR Jan Pauly.

Volební valná hromada Olomouckého krajského fotbalového svazu v BEA centru. Generální sekretář FAČR Jan Pauly. 31.3. 2021 | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

„Věřím, že nějaká naděje nám stále ještě zbyla. A že alespoň polovinu soutěží skutečně dohrajeme,“ uvedl Pauly. Podle něj by v příštím týdnu mělo přijít rozhodnutí vlády a od následujícího týdne, tedy od 12. dubna, by amatérské kluby mohly začít s tréninkem! Dosud podle platných nařízení mohou týmový trénink absolvovat pouze hráči s profesionální smlouvou v rámci výkonu svého povolání. „Snad to dobře dopadne. Pevně věřím, že s ohledem na jednání s Národní sportovní agenturou, bychom opravdu mohli všichni co nejdříve začít trénovat,“ doplnil Pauly. Zhruba polovina dubna je pro kluby z nižších soutěží klíčová. Pro uzavření soutěže a stanovení postupů a sestupů je nutné odehrát více než 50 procent všech zápasů. Pravidlo bylo začleněno do soutěžního řádu už před začátkem sezony. Novým předsedou KFS je šéf Hranic Vitonský. Kdo zasedne ve výboru? Přečíst článek › Hranice je 3. května Aby se okleštěná sezona skutečně dohrála, znamená to v některých úrovních odehrát ještě 3-4 zápasy. Nejhůře je na tom třetí nejvyšší soutěž v republice Moravskoslezská fotbalová liga, kde to může být až 8 utkání. Pamatuje se i na to, že každý klub může mít vinou odkladů odehrán různý počet střetnutí. O pořadí by pak za splnění první podmínky rozhodl přepočet získaných bodů na zápas. Kluby po dlouhé pauze mají od FAČR zaručeno „inkubační období“. Alespoň krátký čas na přípravu, než se začne hrát o body. „V úterý proběhla schůzka klubů MSFL za účasti všech 18 klubů, kde jsme se shodli, že ta doba bude 21 dnů,“ prozradil další z hostů valné hromady Pavel Nezval. Glosa: Kdo bude dalším kapitánem Mory? Nabízí se Ondrušek, ale... Přečíst článek › Kluby třetí ligy se zároveň usnesly, že začít je třeba nejpozději do 3, května, jinak nebude možné soutěž dokončit. V platnosti zůstává předchozí rozhodnutí FAČR, že se sezona nebude natahovat do prázdnin. Ročník musí být uzavřen do 30. června. V dohrání soutěží věří i nově zvolený předseda Olomouckého krajského fotbalového svazu Daniel Vitonský. „Všichni si přejeme, aby se dohrálo. Neumím si představit, že bychom dva roky po sobě soutěže neuzavřeli. Je ale jasné, že restart bude náročný, ale stále je to podle mě reálné dohrát,“ řekl mimo jiného také předseda SK Hranice, který atakuje vrchol divize E a prahne po postupu do třetí ligy.