Jako jediný tipující se dostal na hranici deseti bodů. Ostatním soutěžících se víceméně nedařilo. Hubené zisky také nijak výrazně nezamíchaly celkovým pořadím jednotlivců ani družstev. Jen na druhé místo z devátého poskočil jeden z minulých celkových vítězů Milan Formánek. Ve vedení zůstávají Ivo Hložek a družstvo Veronika. U zahraničních lig Tip liga zůstane, dokud se nezačnou znova hrát domácí soutěže.

Okresní vítěz podzimní části Tip ligy získá sud piva značky Gambrinus a dres české fotbalové reprezentace. Sud piva získá také vítěz týmové soutěže. Nejlepší tipér v kraji pak obdrží sázenku Fortuny za pět tisíc korun, a také poukaz na vysílání televize přes internet Lepší.TV v hodnotě dva a půl tisíce korun. Vítěz kola si může vyzvednout cenu ve vyškovské redakci na adrese: Jana Šoupala 1, Vyškov.

Vyzkoušet Tip ligu si stále mohou noví zájemci. Vstoupit do ní ale lze výhradně zasláním kuponu vystřiženého z Vyškovského deníku Rovnost do redakce. Kupony v novinách vycházejí vždy od pondělí do středy. Od svého druhého kola může tipující využít internetu na adrese: www.vyskovsky.denik.cz a dále SPORT – TIP LIGA. Tam jsou také pravidla a podmínky účasti v soutěži.

Kompletní výsledky 9. kola a celková pořadí najdete ve středečním tištěném Vyškovském deníku Rovnost.