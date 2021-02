Výkonný výbor nyní stanovil nový náhradní termín na čtvrtek 11. března. Program zasedání, stejně jako ostatní záležitosti zůstávají beze změn, tedy stejné jako u svolaného původního termínu zasedání. Podané návrhy kandidátů na členy volených orgánů OFS zůstávají v platnosti, pokud takový kandidát neoznámí sekretariátu svazu nesouhlas se svojí kandidaturou nebo pokud klub, který kandidáta navrhl, prostřednictvím svého statutárního orgánu takový návrh nestáhne. Obě výše uvedené možnosti lze učinit stejnými způsoby jako při podávání takových návrhů.

Nemění se ani místo konání, společenský sál restaurace Záložna v Rousínově.

„Aktuálně samozřejmě hrozí, že se nebudeme moci sejít ani toho jedenáctého. Pak by se termín samozřemě posunoval až vládní opatření konání valné hromady umožní. My se pak budeme přizpůsobovat vyšším instancím. Zatím platí, že by valné hromady okresních svazů měly proběhnout do konce dubna, krajské do půlky května a valná hromada fačru (Fotbalová asociace České republiky, pozn., red.) na začátku června. Ale, jak říkám, asi to není v našich rukou a musíme čekat, jak se situce bude vyvíjet,“ sdělil předseda výkonného výboru OFS Ondřej Šišma.