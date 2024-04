V okresním přeboru byly některé týmy výrazně aktivnější. Nelenily ani vedoucí Hoštice-Heroltice, na přestupovém trhu se však vyznamenaly především Lysovice. Ty by mohly poskládat téměř kompletní novou jedenáctku, do jejich sestavy totiž přibylo hned deset fotbalistů. Zajímavá ještě může být bitva na spodku tabulky. Pět posil přivítaly jedenácté Pačlavice-Dětkovice i dvanácté Křižanovice, poslední Pustiměř přilákala dokonce šest noviců. Jedním z nich je i velmi známé jméno, do Pustiměře zamířil Zbyněk Zbořil.

V A skupině III. třídy většina celků uvítala jednu či dvě nové tváře, v béčkové skupině výrazně posilovaly Heršpice, které hodlají prohánět vedoucí Lovčičky.

Ve dvou nejnižších soutěžích na Vyškovsku pak došlo jen k minimu změn, všechny se odehrály v B skupině IV. třídy.