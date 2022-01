Na prvních trénincích se minulý týden představil Miroslav Mikeš, který přichází z divizního Startu Brno.

„Upřímně, těším se spíš na to, až budou zápasy, než na dlouhou přípravu. Ale bude to pro mě zase něco nového, takže jsem zvědavý, jak to celé bude vypadat. Doufám, že se nám bude dařit jak týmově, tak i mně osobně. Trenér Boušek mě kontaktoval hned po skončení podzimní části sezony. Tím, že jezdím na futsal s Rozikem (kapitán Tatranu Matěj Rozehnal, pozn. red.), tak i on mně říkal, že mě do Rousínova chtějí. Protože jsem na podzim moc nehrával, tak mě zájem potěšil a zvolil jsem ze všech nabídek právě Rousínov. Doufám, že to bylo správné rozhodnutí a že týmu pomůžu,“ řekl dvaadvacetiletý záložník.

Vyzkoušet to v Tatranu zamýšlí další z řady Vyškovanů. Obránce Martin Kříž si v MFK sáhl i na Moravskoslezskou ligu. Přichází rovněž ze Startu Brno, kde hostoval.

„Po zvážení všech nabídek jsem dospěl k názoru, že Rousínov bude pravděpodobně nejlepší volbou. Některé kluky znám, takže mně kabina není úplně cizí. Co mě během prvního týdne překvapilo, jak se zde o hráče starají,“ řekl Kříž po úvodních trénincích.

Střeleckou bilanci Tatanu se na jaře možná pokusí vylepšit třiadvacetiletý Filip Kotolán, který na podzim hrál z I. B třídu z Uhřicích na Hodonínsku.

„Do Rousínova na přípravu jsem se rozhodl jít proto, že bych se chtěl fotbalově posunout co nejdál to půjde. Proto mě tahle nabídka hodně potěšila. Mám rád výzvy a Rousínov je pro mě velká výzva. Doufám, že se mi v přípravě bude dařit a vybojuji si místo v týmu. Je výhodou, že spoustu kluků znám, jak z bývalých týmů, tak i z osobního života, takže nejdu úplně do neznáma,“ ujistil nejlepší středec uhřického týmu a na podzim autor pěti branek.