„Pro mě je Zlín pořád srdeční záležitost, protože jsem tam hrál od mala. Jsem jejich odchovanec, moc se tam těším. Jako prvoligový tým jsou favority, ale určitě jim nedáme nic zadarmo,“ řekl po posledním podzimním utkání FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se Spartou Praha B, kterou Vyškov v Drnovicích porazil 3:1.

MOL Cup – osmifinále

FC TRINITY Zlín – MFK Vyškov

Čtvrtek 17. listopadu, 16.00 hodin, stadion Letná.

Loňský nováček druhé ligy, jehož kapitánskou pásku nosí na rukávu svého dresu číslo 3, tak zakončil podzim na druhém místě tabulky s pouze dvoubodovou ztrátou na vedoucí Příbram.

„Upřímně, takový podzim jsem opravdu nečekal. A určitě nejsem sám. Vlastně jsme na internetu všichni četli, že jsme kandidáti na sestup. Ale když přijel pan majitel klubu a sdělil nám nějaké své ambice, tak jsem říkal, že to musí být úplně jinak. Že musíme jít zápas od zápasu a uvidíme, kam to bude směřovat. Ještě jednou říkám, že nakonec to bylo nad mé očekávání a myslím, že nad očekávání všech,“ přiznal.

Výsledek posledního mistrovského zápasu (3:1) vypadá jasně, ale podle kapitána to tak snadné nebylo. Navíc tu byly vzpomínky na vzájemný zápas v Praze, kde výkon Vyškovanů patřil k nejhorším za celý podzim. Psychickým břemenem mohla být i vidina přezimování právě na stříbrné příčce.

„Věděli jsme, že pokud se chceme udržet v první trojce, tak musíme vyhrát. Na béčka ale nemáme nejlepší vzpomínky, všechny tři nás trápily a ještě nikdy se nám nepodařilo žádné z nich porazit. Jsou to mladí draví kluci, kteří chtějí a umějí hrát fotbal. Proto nám pomohl i měkčí terén, ale celkově to bylo náročné a musím říct, že ani jeden tým moc nedržel balón, takže fotbal nic moc, spíš hra nahoru dolů,“ popsal vítězství nad sparťanskou rezervou.

Prakticky bezprostředně po odeznění vítězných emocí bylo v kabině Vyškovanů „na stole“ téma MOL Cup. Kapitán týmu se na trávníku mateřského klubu asi postaví proti svým někdejším spoluhráčům a možná by i mohl přispět trenérům nějakou radou, zkušeností.

„Zlín v lize samozřejmě sleduju, protože tam pořád mám kamarády z mládežnických kategorií a trénoval tam můj dřívější trenér Honza Jelínek. Výsledky mě moc netěší, protože Zlín do první ligy určitě patří a měl by tam být. Bohužel, momentálně se nachází na spodku, ale věřím, že se zvedne. No a doufám, že se nechytí na našem utkání v poháru, stačí až po něm. (úsměv) A ty rady trenérovi? Myslím si, že mu zase nemám tolik co poradit, protože on o těch zápasech Zlína určitě má lepší přehled než já. Já je až tak detailně nesleduji. Teď jsem viděl jejich zápas se Slavií a určitě se odrazíme od chyb, co udělali. Ale určitě se podíváme i na jiné zápasy. Ale ten náš bude úplně jinačí,“ přepokládá kapitán MFK.

Vyškov se do pohárového osmifinále probojoval venkovními výhrami v Uherském Brodě (3:1), Všechovicích (9:2) a zmíněném překvapení v Jablonci nad Nisou (1:0). Zlín nastoupil od druhého kola, ve kterém vyhrál v Brně se Startem (3:0), doma pak porazil Jihlavu (2:0). V loňském ročníku Zlín ve druhém kole Vyškov v Drnovicích vyřadil výhrou 2:1 v prodloužení. „Ševci“ pak dokráčeli právě do osmifinále, kde je v Praze vyřadila Slavia (3:1). Do souboje s Vyškovem jdou s mnohem většími, nejen pohárovými zkušenostmi. Otázku, jak je ve Zlíně fotbalový Vyškov vnímám, pokud vůbec je, označil zlínský rodák za zajímavou.

„Upřímně, z mého pohledu, když jsem ve Zlíně hrál, tak jsem vždycky Vyškov bral tak, že kolem Vyškova někam jedeme po dálnici. Vůbec jsem neměl ponětí, jak to ve Vyškově funguje, i když jsme proti nim hrávali v mládežnických kategoriích. V dnešní době, kdy se nacházíme fakt na TOPu druhé ligy a navíc jsme vyřadili ten Jablonec, tak si myslím, že se do povědomí dostáváme hodně a že si nás Zlín bude muset dost nastudovat, aby s námi neměl nějaké větší problémy. Ale jak jsem řekl, moc se těším a doufám, že odjedeme s postupem v kapse,“ netajil Štěpánek odvážné plány.