Rousínovští přezimovali až na dvanácté příčce tabulky krajského přeboru a nový trenér Roman Zavřel chystal mužstvo na jarní boje o záchranu. Prezentovat svoji práci ale bude moci až na podzim. „Já jsem očekával, že se na jaře hrát nebude. Ta situace nebyla a asi stále není dobrá. Ano, možná nám to trochu pomohlo. Můžeme se v klidu připravit na nový ročník, který začne od nuly. A možná to všechno bude k něčemu dobré, kluci možná budou víc do fotbalu nažhavení,“ sdělil nový kouč Rousínova.

Ani na Tatranu v neplánované pauze nezavřeli „krám“. „Čekáme na další uvolnění prostoru pro sportovní činnost a už máme předběžně domluvených pár přáteláků. Pokud to půjde, chtěli bychom si koncem května zahrát s brněnskou Svratkou a domluvení jsme i s Ráječkem. Kádr by se moc změnit neměl. To, co jsme chtěli doplnit, jsme v zimě doplnili,“ dodal Zavřel.

Rezervní tým MFK Vyškov byl po podzimu včele tabulky B skupiny I.A třídy a netajil svá postupová přání. Teď je musí na rok odložit. „Mrzí nás to, soutěž jsme měli dobře rozehranou, ale situaci chápeme. Navíc je tu i jiná okolnost. I kdyby soutěž od května začala, muselo by se hrávat uprostřed týdne. Tedy v pracovní den, a to amatérským fotbalistům, kteří chodí do práce, z časových důvodů většinou nevyhovuje. Nám určitě ne. Takže musíme počkat a hned, jak to půjde začneme trénovat. Protože všechno to, co jsme naběhali v zimě, asi ztratíme. Takže začneme znova. V podstatě to bude taková zimní příprava v létě. Pokusíme se domluvit nějaké přáteláky. Kádr by se neměl změnit, v béčku jsou vesměs Vyškováci. Snad jen Pavel Štěpán naznačil, že po sezoně chtěl s fotbalem skončit. Snad se nám ho podaří přemluvit,“ sdělil trenér vyškovské rezervy Jan Kopáček.

Fanoušci fotbalu ve Slavkově byli zvyklí na vyšší soutěže, než je současný okresní přebor. Návrat alespoň do nejnižší krajské třídy se týmu loni nepovedl, ale v této sezoně to vypadalo nadějně. Slavkov po podzimu vedl tabulku s tříbodovým náskokem před béčkem Rousínova a osmibodovým před Drnovicemi a Dražovicemi. „Můj názor je, že zrušení je spravedlivé. Pokud by se bral jen podzim, byl by Slavkov rád, protože by postoupil, ale jak by k tomu přišly sestupující mančafty, které by si záchranu nemohly uhrát. Chybí třináct zápasů, to je moc. Když nám loni proti silným Bohdalicím postup utekl jen o tři body, byly tam trochu obavy, jestli ten boj o přední příčky dokážeme zopakovat. Povedlo se, takže takové to zdravé naštvání tam je, ale za půl roku, nebo třeba za rok vyběhneme na trávník a balón bude stejně kulatý, jako byl. A nám zůstane i stejný cíl. Postup. Kádr na to máme, žádné oslabení jsme přes zimu neměli, naopak přišly posily. Vrátil se k nám náš odchovanec David Udržal s ligovými zkušenostmi a z Rousínova přestoupil Eda Zezula z krajského přeboru. Měli bychom být silnější,“ sdělil hrající trenér Zdeněk Hráček.