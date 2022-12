A Vyškovu sázka na Afričany vychází. Jihomoravský celek figuruje po první části sezony na druhé příčce tabulky o dva body za vedoucí Příbramí. A hra fotbalistů z černého kontinentu baví. „Cítím se ve Vyškově skvěle. Je to super místo pro život. Nejde o Brno nebo Prahu, kde se můžete ztratit," říká šikovný záložník, který těsně před Vánocemi oslaví šestadvacáté narozeniny.

Podobně jako spousta jeho krajanů se rodák z kamerunské metropole Youndé vydal za lepším životem a fotbalem do Francie. V dresu Nantes nakoukl do Ligue 1, v elitní soutěži se ovšem neudržel, hrával spíše za rezervní tým Nantes, až přestoupil do druholigového Rodezu, kde vypadl ze sestavy.

Rok bral podporu a čekal na nabídku. Protože mu nejlíp jde fotbal čekal a dočkal se. Letos v létě přišla nabídka z Vyškova. A na jihu Moravy se chytil. „Byl jsem překvapený kvalitou druhé české ligy. Spousta týmů předvádí slušný fotbal. Jako tým za sebou máme skvělou první část sezony. Když jsme hráli zápasy proti soupeřům z české nejvyšší soutěže, přišlo mi, že mezi první a druhou českou ligou není takový rozdíl," lebedil si Alégué.

Vyškov totiž v podzimní části sezony obě soutěžní konfrontace se soupeři z FORTUNA:LIGY zvládl. V Mol Cupu přešel ve třetím kole přes Jablonec a v osmifinále skolil Zlín. V obou případech Jihomoravané vyhráli 1:0, vítězství proti Zlínu v půlce listopadu zařídil gólem právě Alegue. „Chodilo mi potom hodně zpráv od různých lidí. I proto se mi tady v Česku líbí. Jsou tu super lidi, kteří vás umí ocenit. Hlavně kolem fotbalu ve Vyškově jsou všichni báječní," rozplýval se Alégué.

Ne všechno je ale v České republice podle jeho představ. Potýká se s jazykovou bariérou. Jeho mateřským jazykem je totiž francouzština, v angličtině ovládá jen základy. „Když už v Česku někdo umí cizí jazyk, tak je to angličtina. Dokonce ani s lidmi tmavé pleti se většinou nedomluvím francouzsky," podotkl Alégué, jemuž v komunikaci v klubu pomáhají jeho parťáci z Afriky, kteří lépe vládnou angličtině.

I když pochází z Kamerunu, doma už je ve Francii. „Do Kamerunu se vracím jednou ročně na dovolenou za rodinou. Během covidu jsem se tam nedostal, ale věřím, že v létě po sezoně se tam podívám," pravil vyškovský záložník.

Na rodnou zem ale nezapomíná a tak ji úpěnlivě držel palce na světovém šampionátu v Kataru. „Pro naši zem je fotbalová reprezentace mimořádně důležitá, jsem její velký fanda. Škoda, že nám nevyšel první zápas se Švýcarskem, přitom první půlku jsme hráli dobře. Snad šampionát vyhrajeme," řekl s úsměvem Alégué ještě v době, kdy nebyl znám osud Kamerunu na šampionátu.

Reprezentace z rovníkové Afriky sice v posledním duelu skupiny G skolila Brazílii 1:0, přesto do osmifinále neprošla. Alégué tak příliš smutnit nemusí, na mistrovství má dál komu fandit. „Miluju Neymara, takže držím palce i Brazílii, navíc samozřejmě fandím i Francii, kterou jako svůj nový domov nosím v srdci," podotkl Alégué.

Závěr šampionátu už prožije právě v zemi galského kohouta, kam se v uplynulém týdnu vrátil.