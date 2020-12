Nejčastěji tuto kombinaci doplňuje červená barva, přestože tradiční barvou adventu je fialová – červená se u nás rozšířila zejména díky protestantským církvím. „Osobně jsem ale přesvědčená o tom, že stejně jako nám, i našim předkům se výrazná červená prostě líbila – je to barva tepla a lásky,“ říká floristka Markéta Keclíková.

Budete potřebovat:

slaměný korpus, ideálně o velikosti 30 cm (počítejte s tím, že s chvojím nabude o zhruba 6 cm v průměru)

chvojí jedlové či smrkové, túje, zimostráz či jiný neopadavý keř

vázací drát zelený

zápichy pod svíčky, 4 ks

adventní svíčky, 4 ks

stuhu, asi 1 cm širokou

přírodní dekorace všeho druhu – šišky, šípky, větvičky s lišejníkem, lístky cesmíny, skořice, badyán, ozdoby z březové kůry, sušený pomeranč a jablko

slaměné ozdoby, dodávající věnci staročeský nádech

perníčky, sušené švestky

Postup (fotografie najdete v naší galerii)



1. Nastříhejte chvojí na 10 cm dlouhé větévky. Pokud chcete věnec střapatější, pak můžete nechat větvičky delší. Budete potřebovat pěkné, na konci rozdvojené či roztrojené i větvičky krátké. Z větve lze kromě střední tvrdé části využít vše.



2. Zespodu slaměného korpusu (tam, kde je věnec zploštělý) připevněte vázací drát – protáhněte ho vespod umělého provázku, kterým je svázán věnec, konec drátku zapíchněte zpět do věnce, aby vám nepoškrábal stůl. Drátek na cívce držte v ruce směrem k tělu.



3. Chvojí přikládejte proti směru hodinových ručiček – a to od vnější strany, kde použijete delší větvičky, směrem k vnitřku korpusu. Pokud máte řadu větviček vedle sebe plnou, drátek vytáhněte zpod věnce opět směrem k sobě a přidávejte další řadu větviček, která tu předchozí bude zhruba v jedné třetině zespodu překrývat. Drát protahujte pevně mezi chvojím tak, aby nebyl ve výsledku příliš vidět. Když je celý věnec pokrytý, otočte ho a na spodní části opět „přišijte“ vázací drát. Konec zastrčte do korpusu.



4. Rozmístěte zápichy pod svíčky pravidelně křížem proti sobě.



5. Přidejte svíčky – jsou na věnci nejvýraznější. Dále přidávejte veškerý ozdobný materiál od největšího po nejdrobnější. Používejte tavnou pistoli a skobičky z drátu. Materiál by se měl na místech mezi svíčkami pravidelně opakovat alespoň v detailech – jen tak bude věnec vypadat pěkně vyváženě.



6. Sušené plody, šišky, skořici, ale také šípek můžete nastříkat sprejem na listy – díky olejové složce dostane sušina pěknou, výraznější barvu.



7. Nakonec můžete (ale nemusíte!) přidat mašličky – buď ke svíčkám, nebo k přízdobám mezi svíčkami. Klasickou mašličku uvážete jako tkaničku – dvě očka svážete k sobě a utáhnete je tak, aby zůstala stejně velká a uzel uprostřed byl pěkně utažený. Mašličky přilepte tavnou pistolí, případně přidrátkujte.



* Návod pochází z knihy Můj květinový ateliér Markéty Keclíkové, kterou vydalo nakladatelství Smart Press.