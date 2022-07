Skvělý drink nemusí být alkoholický. Dejte šanci lahodným mocktailům

Jako univerzální bílé víno bych doporučila skvělý Veltlín z Rakouska z věhlasného regionu Wachau v kategorii Federspiel. Z červených bych zvolila spíše ovocné víno jako Barbera nebo Valpolicella z Itálie. Z českých se ke grilovaným masům skvěle hodí Frankovka PS 2018 a k rybám zase Sauvignon 2020 BIO, obě ze Sommelier Collection.

Jak víno u grilu a na terase udržet správně chlazené? A co skleničky? Mnozí pijí pivo přímo z lahve, ale u vína se to „jaksi“ nehodí. Jenže skleničky na nožce k táboráku…

V každém větším obchodě si můžete koupit pytel ledu. To je nejjednodušší řešení. Polovinu pytle nasypejte do velké nádoby, může být třeba i zahradní kyblík, a přidejte menší množství vody. Led podle potřeby dosypávejte. Důležité je dát chladit i červená vína, protože mají vyšší obsah alkoholu a v létě se okamžitě ve sklenici ohřejí, není tedy třeba se obávat. Díky chlazení budou mít skvělou teplotu a jakmile si jednou zvyknete na chladnější červená vína, nebudete je chtít pít jinak.

Co se týče skleniček, ty musíte mít na nožičce. Víno potřebuje svůj prostor, aby se rozvonělo a vy jste si ho mohli ideálně vychutnat. Nožička je nutností obzvláště v létě. Když držíte skleničku bez ní, ohříváte dlaněmi víno v kalichu, a navíc ji můžete mít umaštěnou od různých pokrmů. V případě grilování bych zvolila klidně jeden typ skla – větší tulipán o objemu do cca 500 ml.

Maso se často podlévá pivem, je i víno tímto způsobem upotřebitelné? A jak s ním nakládat, aby neztratilo v teplém pokrmu svou chuť?

Vaření s vínem rozhodně vyzkoušejte! Kamkoli ho nalijete, je to lepší. Existují klasické pokrmy, jako kohout na víně nebo holandská omáčka, mušle na víně a tak dále, o vhodných pokrmech bychom mohli mluvit hodiny. Víno ale můžete při vaření používat intuitivně, jen je důležité myslet na to, že kvalita je (!) důležitá. Když do skvělého masa nalijete špatné víno, budete mít prostě špatné jídlo.

Jaká vína mají Češi v oblibě a lze tam obecně vysledovat nějaký trend? Celosvětově pozorujeme trend pití lehčích vín s menším obsahem alkoholu, a to i u červených vín. Vína, která jsou snadno uchopitelná a hlavně vás po dvou skleničkách neunaví. To je určitě dobrá zpráva také pro naše vinaře. Svěží bílá vína pijí opravdu všichni a snaží se o ně ve všech regionech světa, jen v chladném klima je ale dokážete vyrobit přirozenou cestou. Například ve Španělsku vidíme velkou změnu vinařského stylu u mladých vinařů, kteří se soustředí na lehkost a jemnost červených vín. Tato změna není samovolná, ale jde ruku v ruce se změnou stravovacích návyků mladších generací.

Zaznamenala jsem stoupající oblibu šumivých vín typu prosecco. Máte nějaký recept, jak ho propojit třeba s letním ovocem či bylinkami a vytvořit tak moderní osvěžující nápoj?

Prosecco je trendem číslo jedna. V minulém roce se objevil nový typ vín – Prosecco rosé DOC, které se stalo okamžitě hitem. I u prosecca je ale potřeba rozlišovat mezi kvalitou. Vždy se bavíme o víně z místní odrůdy Glera, ale místo původu hroznů ovlivňuje výslednou kvalitu více, než by se možná zdálo. Prosecco DOCG produkuje výrazně koncentrovanější vína než „pouhé“ DOC. Místní vinice jsou ve vyšší nadmořské výšce a pravidla pro zpracovaní hroznů jsou výrazně přísnější. Prosecco má navíc tu výhodu, že neobsahuje příliš mnoho alkoholu, a tak se dá pít jen tak.

Klára Kollárová

Je přední českou someliérkou a absolventkou humanitních studií a kulturologie na Filozofické fakultě UK v Praze a zároveň mezinárodního vinařského institutu Wine and Spirit Education Trust v rakouském Rustu a držitelkou titulu „Weinakademiker“. V současné době je členkou Asociace sommelierů ČR, vede odborné kurzy, zasedá v porotách vinařských soutěží a věnuje se osvětě v oblasti kultury vína. V roce 2021 navázala spolupráci s Albertem. Od listopadu tak zákazníci mohou i v nabídce Albertu vybírat z vín Sommelier Collection, která jsou exkluzivně vybraná Klárou přímo pro ně.

Třešňové prosecco s tymiánem

SUROVINY NA 3 PORCE

250 g třešní

500 ml prosecca

3 snítky čerstvého tymiánu

POSTUP

Třešně omyjte, vypeckujte a odšťavte. Šťávu vlijte do připravených skleniček a dolijte vychlazeným proseccem. Servírujte ve sklence na stopce se snítkou čerstvého tymiánu, který dodá aroma a vypadá efektně.

