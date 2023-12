Hokejisté Vyškova potvrdili dobrou formu i na ledě Nového Jičína. Z ledu čtvrtého týmu tabulky si odvezli vítězství 6:3 a do druhé poloviny programu východní skupiny v sobotu vstoupí na druhém místě s pětibodovým náskokem před Hodonínem.

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová

Přestože Vyškované měli před zápasem za sebou šňůru osmi zápasů v řadě, kdy si připisovali body, přiznal trenér Michal Konečný trochu obavy. Jednak vzbuzovalo respekt postavení soupeře dost vysoko v tabulce, Nový Jičín je čtvrtý, jednak to byl stav vlastního týmu. Pro zranění už několik utkání absolvuje s hodně úzkým kádrem.

Mužstvo ale vrásky z jeho čela vymazalo velmi rychle. První gól dal už z prvního útoku Vojtěch Krejčiřík, druhý přidal ještě v úvodní třetině Tomáš Komínek. Ve druhé hosté navýšili vedení o další tři branky a zápas tak prakticky rozhodli. A podstatné samozřejmě bylo, že utkání měli pod kontrolou.

II. liga - východ:

HK Nový Jičín

– Hokej Vyškov 3:6

Třetiny: 0:2, 0:3, 3:1. Branky (nahrávky): 41. Maliník (J. Holáň), 51. Konečný (Maliník), 57. Flok (Gebauer) – 1. Krejčiřík (Komínek, D. Hohl), 17. Komínek (Žižka, D. Hohl), 32. Krejčiřík (Komínek, Lehečka), 33. Mikulík (Macháň, Hefka), 36. D. Štefka (Komínek, Mikulík), 41. Tomajko (Sebera). Rozhodčí: Šutara – Gančařík, Frais. Vyloučení: 5:6. Využití: 0:1.

Nový Jičín: Šimonů – Hanák, Kuboš, Báchor, Hruška, Dudáš, J. Holáň, Gřesík – Konečný, Maliník, D. Handl – Olesz, Zdeněk, Tarnoczy – J. Sluštík, Gebauer, Matěj – Kafka, Flok, Škarka – Juříček. Trenér: David Dostál.

Vyškov: Synek – Holemý, Dluhoš, Studený, Mikulík, Hohl, Hefka, Žižka, Macháň – D. Štefka, Krejčiřík, Lehečka – Vašíček, Tomajko, Sebera – Komínek, Popelka. Trenér: Michal Konečný.

Čelo tabulky:

1. Havířov 22 18 0 3 1 140:50 57

2. Vyškov 22 13 1 2 6 93:73 43

3. Hodonín 22 9 5 1 7 66:56 38

4. N. Jičín 21 10 2 1 8 77:67 35

5. Žďár n. S. 22 10 1 2 9 85:88 34

„Jsem rád, že jsme to zase zvládli v tak malém počtu. Už tak hrajeme delší dobu a vypadá to, že to klukům asi svědčí,“ usmíval se po utkání vyškovský lodivod.

Ukazatelem skóre hosté pohnuli u po deseti vteřinách, kdy se Krejčiřík prosadil po přihrávce Komínka. Domácí gól zaskočil a hosté si udržovali herní převahu. Další šance ovšem k pojistce vedení nevedly a několikrát musel čelit nebezpečí i Tobiáš Synek ve vyškovské brance. Ujala se až tvrdá přesná Komínkova střela od pravého mantinelu na vzdálenější tyčku necelé čtyři minuty před první sirénou. Jak bylo naznačeno, všechno pak rozhodla pasáž mezi 32. a 36. minutou, kdy Vyškované nasypali do novojičínské klece tři puky v pořadí Krejčiřík, Matěj Mikulík a David Štefka.

„Na utkání jsme se připravili velice poctivě. Vytvořil jsem čtyři lajny. Mým cílem bylo, abychom soupeře přebruslili, ale bohužel to bylo naopak. Trochu se to změnilo ve druhé třetině, kdy jsme upravili lajny a měli jsme šance. Hloupé chyby nás však opět zase položily. Jediné pozitivum je, že jsme nesložili zbraně a vyhráli jsme třetí třetinu. Ukázali jsme, že hokej hrát umíme. Takové zápasy se však stávají. Soupeř byl lepší, má kvalitní kádr a není náhodou, že jsou v tabulce na druhém místě,“ uznal spravedlnost konečného výsledku domácí trenér David Dostál.

Domácí ďáblové se chystají na oslavy třicátého výročí svého účinkování ve třetí nejvyšší soutěži. Pokud je zamýšleli odstartovat s Vyškovem, anebo v to ještě věřili po druhé třetině, už po 34 vteřinách poslední části jim vzal poslední naděje Matěj Tomajko. Puk si přebral po vhazování ve vlastním obranném pásmu, zavezl je do útočného, kde si najel mezi kruhy a domácímu brankáři Danielu Šimonů nedal šanci úspěšně zasáhnout.

Start domácích oslav tří druholigových dekád se tak odkládá až na příští kolo, kdy Nový Jičín přivítá Velké Meziříčí. Že s ním může mít naději na lepší výsledek naznačila poslední třetina. Početně oslabení hosté sice začali šetřit síly na další boje, ale domácí to sympaticky nezabalili a výši své porážky zmírnili na přece jen přijatelnější rozdíl.

„Ano, ze zápasu jsme měli docela strach, protože Nový Jičín má dobré mužstvo a poslední utkání hrál velice dobře. Určitě to ovlivnila rychlá první branka. Kluci se uklidnili a první třetinu jsme odehráli velice dobře. Ale myslím si, že i potom jsme byli bruslivější a určitě celkově lepší. Jsem rád je, že nás v důležitých momentech podrží brankáři. A ty tři inkasované góly v závěru? Nic klukům nevyčítám, to se v jasně rozhodnutých zápasech stává, ta koncentrace přece jen trochu povolí. A jak jsem řekl, my to v omezené sestavě táhneme už hodně dlouho…“ dodal Konečný.

V nabitém programu II. ligy je nyní kratičká pauza. Druhou polovinu II. odstartují Vyškované v sobotu v Kopřivnici.