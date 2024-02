A je jich tucet! Tedy vítězných zápasů hokejistů Vyškova ve východní skupině II. ligy. Navléknout dvanáctý korálek na vítěznou šňůru ale asi bylo nejtěžší ze všech předchozích. Svěřenci trenéra Michala Konečného vyhráli v Opavě až po samostatných nájezdech 5:4.

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová

„S Opavou máme v podstatě vyrovnanou bilanci a bývají to i vyrovnaná utkání. To bylo i teď a musím říct, že to byl parádní zápas. I z naší strany. Škoda, že jsme je ve třetí třetině nechali vyrovnat po jedné z mála našich chyb. Asi bychom to pak uhráli bez prodloužení. Ale to je hokej a myslím, že výkon i výsledek jsou pro nás O.K.“ konstatoval po zápase Konečný.

Na útulném krnovském zimáku, kde má Slezan do dobu budování svého nového stánku v Opavě svůj dočasný azyl, se hrál oboustranně výborný hokej. Jednoduchý, rychlý a útočný, technický, ale také vůbec ne v rukavičkách. Více než tři stovky diváků se hokejem bavilo.

„Mělo to náboj. Hrál se hodně bruslivý hokej z obou stran, protože Opava hraje podobným stylem, jakým chceme hrát my. Má tam mladé kluky, jejich trenér Pavel Zdráhal vyznává podobnou filozofii jako já a on to tam opravdu hodně zvedl. Byl to zajímavý hokej, padlo osm branek, snažili se nás ujezdit, ale myslím, že jsme v tom byli o něco lepší my,“ potvrdil vyškovský kouč vysokou úroveň zápasu.

II. liga - východ:

HK Slezan Opava

– Hokej Vyškov 4:5

po samostatných nájezdech

Třetiny: 4:5 (1:0, 2:4, 1:0 – 0:0). Branky (nahrávky): 10. Rousek (Ervasti, Káňa), 22. Brada (Krejsa), 35. Ervasti (Krejsa, Slusarczyk), 52. K. Stuchlík (Káňa, Rousek) – 21. Popelka (Lehečka), 26. Lehečka (Lekeš), 26. Lejhečk (Holemý, Komínek), 39. Studený (Komínek, Lehečka), rozhodující nájezd Komínek. Rozhodčí: Škach – Rychlý, Bartoň. Vyloučení: 9:9. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváků: 334.

Opava: Slíž (Nowak) – Šindelář, Foltýn, Adamec, Štěpánek, Ervasti, Jak. Ludvík, Kalus – Káňa, K. Stuchlík, Rousek – Krejsa, Brada, Slusarczyk – Vašenka, Beránek, Hradil – Kadula, Štindl, Häring. Trenér: Pavel Zdráhal.

Vyškov: Kořének (Synek) – Hefka, Holemý, Dluhoš, Studený, Mikulík, Hohl, Žižka – Vašíček, Janeček, Tomajko – Lekeš, Sebera, Krejčiřík – Popelka, Kořenek, Lehečka – J. Štefka, D. Štefka, Komínek. Trenér: Michal Konečný.

Čelo tabulky:

1. Havířov 35 28 2 4 1 208:76 92

2. Vyškov 36 22 4 3 7 180:118 77

3. Opava 35 16 4 2 13 110:103 58

4. Hodonín 36 14 6 2 14 113:110 56

5. N. Jičín 36 16 3 1 16 124:127 55

Příští kolo: Vyškov – Velké Meziříčí, středa 14. 2. (18.00), ZS Vyškov.

Ten byl prakticky po celou dobu vyrovnaný, i když skóre se otáčelo. Do vedení šli v první třetině domácí. Remízu pro přestávku mohl zařídit v 15. minutě Tomáš Komínek, ale jeho pumelice bez přípravy jen zazvonila o horní tyč. Srovnat se povedlo hned na startu druhé části dorážkou zblízka Adamu Popelkovi. Jenže Slezan si po minutě vzal vedení zpět. Ve 26. minutě dal Jakub Lehečka dva »slepené« góly a naráz měl navrch Vyškov. Toto vedení vydrželo skoro deset minut, když v přesilovce ranou od modré čáry srovnal Niko Ervasti.

V čase 38:01 ujel opavským bekům ve vlastním oslabení Adam Studený a před gólmanem Markem Slížem nic nevymýšlel a poslal puk dělovkou pod horní tyč. Do šaten tedy tentokrát šli s náskokem hosté.

Vydržel jim více než dvanáct minut, když přišla Konečným zmíněná chybička, po které se Kryštof Stuchlík přesně trefil bekhendem z mezikruží. I potom ale Vyškované mohli prodloužení odmítnout. V závěru totálně rozebrali domácí defenzívu, ale obvykle nekompromisní Dominick Vašíček tentokrát šanci neproměnil a Slezan se štěstím přežil i následný závar před Slížem.

Prodloužení režíroval Vyškov. Hned po minutě Tomáš Komínek zase trefil břevno. Za další minutu dostal Ervasti dvě minuty za udeření soupeře holí do obličeje. Konečný si vzal oddechový čas a čekalo se, že místo brankáře Michaa Kořénka nasadí do pole pátého hráče. Vyškovský gólman nakonec v kleci zůstal, ale i ve čtyřech měli hosté několik gólovek, které nevyužili.

„Podobně jako minule jsme ty přesilovky nehráli špatně, ale tentokrát tam nebylo to efektivní zakončení. V prodloužení jsme se opravdu bavili o tom, že bychom to mohli zkusit bez brankáře v pěti na tři. Nakonec jsme od toho ustoupili, protože ke konci už byl dost špatný led,“ vysvětlil vyškovský lodivod.

Bonusový bod pak přece jen putoval do »vyškovského autobusu«, když v samostatných nájezdech Komínkovo zakončení už nepřitáhla Slížova tyčka.

„Vyškov má ve svém středu spoustu výborných hokejistů, kteří si věří a mají skvělý pohyb. Vnímám je jako soupeře hodně vysoko, za všechno hovoří to, že s námi vyhráli už po dvanácté v řadě. Je škoda druhé třetiny, ve které jsme po chybách dostali čtyři branky. Buď jsme dnes měli horší pohyb než proti Novému Jičínu, nebo naopak jsme narazili na mnohem bruslivějšího soupeře. Možná něco z obojího. Ale hodnotím to pozitivně, na ledě jsme odevzdali maximum. Samozřejmě, že chce člověk vyhrát, musíme ale být pokorní a bod bereme,“ zhodnotil zápas na klubovém webu Slezanu trenér Zdráhal.

Se dvěma byl spokojený i jeho vyškovský protějšek.

„Snad jediné, co bych mančaftu mohl vytknout, jsou ty nedotažené přesilovky. Jinak chválím všechny za výborný výkon a přístup. Přestože máme takový náskok na třetí místo, je vidět že kluci hodně chtějí a pracují naplno v zápasech i v trénincích,“ zdůraznil Michal Konečný.

Ten teď povede svůj tým třikrát za sebou na domácím ledě. Ve středu do Vyškova přijede Velké Meziříčí, v sobotu Šumperk (15.00) a domácí minisérii zakončí ve čtvrtek 22. února duel s Havlíčkovým Brodem.