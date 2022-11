„Byl to od nás takový profesorský projev bez důrazu, dali jsme sice první gól, ale pak jsme si začali myslet, že se nic nemůže stát. Proti Znojmu diametrálně odlišný výkon, nezasloužili jsme si body,“ láteřil po závěrečné siréně trenér Michal Konečný.

Hlavním problémem byly situace, kdy měli Vyškovští více mužů na ledě než protivník. Hosté se dopustili hned deseti potrestaných provinění, což bylo dvakrát více než domácí. Jenže Vyškov se prosadil v početní převaze jen jednou, zatímco hned dvakrát v ní inkasoval. „Naše přesilovky byly katastrofální. Do tohoto zápasu jsme měli využití devatenáct procent, ale tentokrát se to teda nešlo. Možná to ovlivnilo i to, že jsme se nesešli v potřebném počtu na předzápasovém tréninku, to bývá hodně důležité pro tyhle situace. Postupně jsem zkoušel různé varianty, ale příliš to nepomohlo,“ zmínil.

II. liga – východ

Hokej Vyškov –

HC Bobři Valašské Meziříčí 3:4

Třetiny: 1:2, 0:1, 2:1. Branky (asistence): 12. Komínek (Holemý), 44. Snášel (Kořenek, Žižka), 49. Dobiáš - 18. Vavřík (Martinec), 19. Bachánek (Pětník, Riedl), 39. Martinec, 45. Pětník (Talafa, Riedl). Rozhodčí: Šico - Tvrdý, Voznička. Vyloučení: 5:10. Využití: 1:0. Oslabení: 0:2. Diváků: 200.

Vyškov: Kořének (Micka) – Vosátko, Hohl, Studený, Hefka, Mikulík, Holemý, Žižka – Snášel, Dobiáš, Janeček – Tomajko, Komínek, Vašíček – Čuřík, Kořenek, Popelka – Lekeš. Trenér: Michal Konečný.

Jak kouč už výše naznačil, Vyškovští šli do kýženého vedení. První čtvrthodinu hry Bobry mleli v jejich obranné třetině, vyprodukovali ovšem „jen“ trefu Komínka, kterému krásně předložil puk po chybném střídání hostů Holemý. Jenže vývoj nabral ještě před první pauzou neočekávaný směr a přišel obrat. Chyba za vlastní brankou znamenala vyrovnání Vavříka, o minutu později se Pětníkova rána šťastně odrazil od zadního mantinelu k dojíždějícímu Bachánkovi.

Ve druhé třetině se domácí snažili všemocně o vyrovnání, ale herní tlak už nebyl takový jak na začátku zápasu, nepomáhali právě ani časté přesilovky. Naopak v jedné z nich z nenápadné přihrávky pálil od modré meziříčský Martinec a Holemý si srazil kotouč do vlastní brány.

Pro Vyškov poměrně typická situace, potřeba obratu, který se často povede. Našlápl kněmu ve čtyřiačtyřicáté minutě Martin Snášel, kterému předložil pro průniku od zadního mantinelu Matěj Kořenek. „Viděl jsem, jak objíždí beka a že půjde za branku, tak jsem to zkusil do tandemu a najel si před bránu. Dal mi to perfektně, stačilo to jen trefit,“ chválil spoluhráče střelec. Jenže místo vyrovnání přišel další hřebíček do pomyslné vyškovské rakvičky znovu ve vlastní přesilovce. Do samostatného úniku ujel Pětník a zahrál gólmanovi Kořénkovi na housle, upravil na 2:4.

Domácí znovu dali kontaktní gól, jmenovitě při hře pět na tři Dobiáš, jehož příhru si jeden z beků srazil do vlastní sítě. Víc už toho ale nestihli také proto, že Holemý byl dvě minuty před koncem vyloučen za krosček.

„Máme zraněné, nemocné, každý tým to potká, poskládali jsme jen tři lajny a ten hokej, který chceme předvádět, si podle mě vyžaduje čtyři plné útoky. Museli jsem to i trochu přeskládat. Ale nemůžeme to brát jako výmluvu, Bobři makali, dřeli a my potřebovali lepší výkon, abychom si mohli připsat vítězství,“ uvedl lodivod poražených.

Jeho tým tak má poprvé v sezoně na kontě dva zápasové neúspěchy za sebou. „Šance byly, ale bohužel. Každopádně dobrý tým třikrát v řadě neprohrává. Takže je potřeba udělat vše, abychom vyhráli v Hodoníně,“ prohlásil na závěr za vyškovské hráče Snášel.

Navzdory porážce zůstal Vyškov v tabulce třetí. Nejbližší bitva jej čeká v Hodoníně, a to ve středu 23. listopadu od 18.00 hodin. Ještě předtím odehraje v pondělí na svém zimním stadionu přátelské utkání proti výběru Univerzitní hokejové ligy s úvodním buly v 18.00 hodin.