Situace se otočila a brněnský celek najednou začal vyhrávat. Do konce základní části z dvaadvaceti utkání zvítězil hned patnáctkrát. Odlepil se z poslední příčky, jenže skupině o umístění se nevyhnul.

Bylo jasné, že se společně s Karlovými Vary, Mladou Boleslaví a Kladnem utkají o to, kdo půjde do baráže s vítězem první ligy.

Rozjetá Kometa ze závěru základní části ve skupině o umístění vyhrála pět úvodních duelů a měla skvěle nakročena k tomu, aby se zachránila. To se nakonec definitivně povedlo v osmém zápase.

Brněnský tým zajížděl na led Karlových Varů a k jistotě udržení extraligové příslušnosti mu stačil bod.

A to se povedlo, když Kometa sice padla 1:2, ale až v prodloužení. „Cesta z Varů byla v pohodě, něco tam padlo, ale nic moc. Cítili jsme zodpovědnost vůči divákům do zbývajících zápasů, protože nás hrozně moc hnali, i kvůli nim jsme to nechtěli vypustit,“ vzpomínal brněnský forvard Jakub Šindel.

Hosté z jihu Moravy se v Karlových Varech ujali vedení v první části. „Do utkání jsme šli s cílem získat tři body, ale první třetinu jsme doslova neexistovali. Můžeme být rádi, že to skončilo jenom 1:0. Byli jsme velice pasivní a bez pohybu,“ zlobil se po utkání karlovarský kouč Václav Baďouček.

Domácí si ale od druhé třetiny začali vytvářet tlak a tlačili se za vyrovnáním. Toho se dočkali čtrnáct minut před koncem. A do konce základní hrací doby už žádný další gól nepadl, což znamenalo jediné – Kometa se zachránila.

V prodloužení nakonec Vary přece jen vstřelily gól a zvítězily tak. Brňané děkovali zejména finskému gólmanovi Sasu Hovimu, který si připsal šestatřicet úspěšných zákroků. „Sasu nás držel od té doby, co v Brně začal chytat. Musíme být soudní, sedmdesát procent úspěchu tehdy udělal Sasu. Fakt nás vytáhl tam, kam jsme se dostali,“ vysekl Šindel poklonu

Hovi přišel do Brna v rozehrané sezoně na hostování ze Slovanu Bratislava, v základní části odchytal šestadvacet zápasů a v bojích o umístění dalších jedenáct. Svými výkony se zásadně podílel na tom, že se Brno v extralize zachránilo.

A finský gólman si jih Moravy zamiloval a brněnští fanoušci zase jej. Výsledkem bylo, že Hovi s Kometou podepsal smlouvu. „Smlouvu jsem v Brně podepsal proto, že tu bylo všechno výborné. Česká extraliga byla hrozně zajímavá, chtěl jsem v ní zůstat,“ líčil Hovi.

Karlovy Vary - Kometa Brno 2:1 po prodloužení



Branky a nahrávky: 46. Skladaný (Melenovský, Dej), 64. Nosek (Skuhravý, Němec) – 8. Dlouhý (Houdek). Rozhodčí: Hodek, Souček – Charvát, Lhodský. Vyloučení: 5:9. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 2722. Střely na branku: 38:23.



Karlovy Vary: Mensator – Němec, Parýzek, Čutta, Prošel, Mucha, Nosek, Dobroň – Hluchý, Košťál, Kuběna, Hřebejk, Skuhravý, Pech, Kumstát, Zucker, Melenovský, Balázs, Dej, Skladaný, Čachotský.

Kometa: Hovi – Protivný, Novák, Richter, Koma, Ovčačík, Houdek, Mojžíš, Zubíček – Hubáček, Svoboda, Erat, Dlouhý, Brabenec, Meidl, Ludvík, Huml, Divíšek, Šindel, Procházka, Varaďa.



Skupina o umístění:

1. Kometa – 88 bodů (64 zápasů)

2. Kladno – 83 bodů

3. Karlovy Vary – 81 bodů

4. Mladá Boleslav – 69 bodů



V baráži narazila Mladá Boleslav na Chomutov, který porazila 4:1 na zápasy a udržela si tak extraligový status i pro další sezonu.