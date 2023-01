Jedenatřicáté kolo druholigové východní skupiny přineslo vzájemné bitvy elitního kvarteta průběžné tabulky. Mimo výhry Znojma v Havířově se tak dal označit za zápas o šest bodů i výše uvedený duel druhých Kopřivnických proti třetím hostům. „Podle mě tady bohužel hokejová spravedlnost nebyla. Měli jsme bodovat. A myslím, že můžu tvrdit, že jsme si zasloužili všechny tři,“ uvedl při návratu domů s prázdnou vyškovský trenér Michal Konečný.

Na úvodní buly se přímo na ledě čekalo déle než obvykle, Kopřivnice dopředu dala tomuto střetnutí přívlastek benefiční. Zakončilo oslavy devadesáti let hokeje ve městě a před prvním buly vedení ocenilo ocenilo významné klubové hráče. A možná tato proluka zchladila vyškovskou plánovanou tradiční herní aktivitu. „Asi se to na nás trochu podepsalo, prospali jsme začátek a domácí toho dokázali využít. Pak vám trvá déle, než se do toho zase dostanete naplno,“ řekl kouč.

II. liga - východ:

HC Kopřivnice

– Hokej Vyškov 3:2

Třetiny: 2:1, 0:0, 1:1. Branky (asistence): 9. Indrst (Gola), 15. Pindel (Hlaváč), 48. Kleniar (Gola, Indrst) – 17. Sebera (Žižka, Dobiáš), 51. Dobiáš (Žižka, Hefka). Rozhodčí: Vaněk – Bartek, Voznička. Vyloučení: 7:6. Využití: 0:1. Oslabení: 1:0. Diváků: 1058.

Vyškov: Šarman (Lambert) – Vosátko, Hohl, Studený, Hefka, Mikulík, Holemý, Žižka – Snášel, Lekeš, Dobiáš, Sekera, Janeček, Tomajko, Čuřík, Vašíček, Popelka, Kořenek, Komínek, Weintritt. Trenér: Michal Konečný.

Tabulka:

1. Znojmo 29 26 2 1 0 173:48 83

2. Kopřivnice 29 14 3 5 7 118:111 53

3. Vyškov 28 14 2 3 9 109:89 49

4. Havířov 28 14 2 3 9 98:80 49

5. Val. Meziř. 28 12 3 1 12 88:98 43

6. Opava 28 9 5 3 11 89:102 40

7. H. Brod 28 11 2 1 14 108:120 38

8. Hodonín 28 7 5 5 11 80:87 36

9. Nový Jičín 28 9 3 0 16 85:97 33

10. Žďár n. S. 28 5 0 6 17 73:143 21

11. Vel. Meziř. 28 5 2 1 20 63:109 20

Příští zápas: Havlíčkův Brod – Vyškov, středa 25. 1. (18.00).

V deváté minutě nedůraz Studeného při rozehrávce využil Gola, se štěstím dostal puk na Indrsta a ten z první zblízka nedal brankáři šanci. Druhý úder hosté obdrželi na konci patnácté minuty, když si připsali sice po delší době, ale nikoli jednu z prvních inkasovaných branek ve vlastní přesilovce. Trefil se Pindel. Naštěstí minutu poté přišlo snížení, když pořád stejnou početní převahu využil ranou z levého kruhu Matěj Sebera.

Druhá perioda přinesla šest vyloučení, několik velkých gólových šancí, ale žádnou s úspěšným koncem. „Hrají agresivně, jednoduchý hokej s nastřelením a pak jdou důrazně za pukem. Byli nepříjemní, ale od půlky zápasu jsme tak nějak existovali ve hře čím dál víc jen my. Jen jsme vyhořeli v koncovce,“ zmínil Konečný. Vyškovská převaha narůstala i po druhé pauze, jenže místo vyrovnání přišlo brankové odskočení domácích. Dvanáct minut před koncem sehráli precizně situaci tři na dva a zářez na střeleckou pažbu si připsal Kleniar.

Tlak hostí to nezastavilo, naopak ještě znásobilo. Jenže hokej se hraje na góly. „Už se to s námi táhne nějaký ten zápas, jednoduše neproměňujeme spoustu šancí a když je nedáte, prostě se nedá vyhrát. Měli jsme pět, šest jasných tutovek, chybělo trochu štěstí, určitě v tom je i trochu laxní zakončení,“ uvedl útočník Vojtěch Dobiáš.

Ten si připsal asistenci na první gól Sebery a pak na konci jedenapadesáté minuty sám snížil. „Po najetí do pásma se to trochu zpomalilo, tak jsem si stopnul před branku a tam mě skvěle našel Tomáš Žižka. Mě stačilo jen nezmatkovat a dával jsem to prakticky do prázdné,“ popsal. Jenže navzdory jasnému obrazu hry po zbylých devět minut se už Vyškovští dál neradovali, byť k tomu měli několikrát tak blízko, že víc to snad ani nejde.

Nestačilo to. Vyškov už Kopřivnici nedohnal a prohrál 2:3. „Pozitivní je, že jsme je ve třetí třetině k vůbec ničemu nepustili, ale jinak se děly neskutečné věci, lítalo to, tyčky byly. To je hokej, moc se na ten gól nadřeme, ale kluci to odmakali a když v tom budou pokračovat, v dalších zápasech se to jistě zlomí,“ prohlásil trenér.

Zároveň připomenul i diskutabilně neuznaný gól Tomáše Komínka. „Prý problém s brankovištěm, ale já si nemyslím. Pana rozhodčího znám už deset let, škoda, mohl to být ještě úplně jiný hokej, hře nedal moc spád a měli jsme na dost situací hodně různé názory,“ dodal.

Domácí tábor byl u vytržení. Oslavy se vydařili a tým přidal důležité tři body se silným soupeřem.

,,Nemohli jsme si přát hezčí sobotu, jak pro naše mužstvo, tak pro celou Kopřivnici. Vidět tolik hokejových osobnosti, kteří vyrostli v Kopřivnici v jeden den a k tomu vítězství nad talentovaným Vyškovem je prostě krásné. Kluci bojovali jak lvi a upevnili si druhou příčku v tabulce. Všichni hráči hráli na doraz a jak se říká hovorově ,,padali do střel po hlavě.” Nejde opomenout úžasnou atmosféru, kdy přišlo hodně lidi a hlasitě skandovali společně s našim fanklubem. Jsem na své mužstvo pyšný,” řekl pro klubové internetové stránky trenér Kopřivnice Ladislav Majkus.