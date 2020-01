Sokoli jsou v pořadí poslední, ale podle průběhu zápasu to pro ně byla příliš krutá a asi nespravedlivě vysoká porážka. Ještě v polovině utkání vedli nad favoritem 2:0.

Bohužel jejich poslední zápasy mají stejný scénář. Předchází mu malý počet hráčů na střídačce. Na hřišti pak dokáží favorizovaným soupeřům vzdorovat, aby po vyčerpání fyzických sil odkráčeli z ledu bez bodu. V poslední době i s velkou nakládačkou. „Dvě třetiny jsme hráli dobře, do stavu 2:1 to bylo vyrovnané utkání. Za tuto část musím tohle torzo mužstva pochválit. Pak už byl soupeř jednoznačně lepší. Zase jsme dohrávali v osmi lidech, takže na ledě to musí být vidět. Navíc proti týmu, který vede krajský přebor. Vysoká porážka mrzí, podle průběhu zápasu je to prostě moc. Ale na co se můžeme vymlouvat? Na tréninky chodí sedm osm hráčů. To se přenáší do zápasů a s tím se ani krajský přebor hrát nedá,“ posteskl si trenér Březiny Igor Apostolidis.

Hosté začali sebevědomě, jak se na vedoucí celek tabulky sluší. Ale možná až příliš profesorsky. Územní převahu nepřetavili ve větší gólové šance. Domácí brejky měly podobnou koncovku až do šesté minuty, kdy prakticky první střela sokolů na branku skončila ve velkomeziříčské síti. Daniel Hroudný zblízka přesně zakončil po kolmé přihrávce Petra Pokorného. Ten byl i na začátku druhé gólové akce, když využil špatné rozehrávky hostujícího brankáře Zdeňka Slavíčka za svou brankou. Puk posunul na Jana Švejdu a pro Liridona Dupljaku nebyl problém zavěsit prakticky do opuštěné klece.

Sokolům ve druhé třetině doslova narostla křídla a v poměrně dlouhé herní pasáži hosty pořádně rozebírali. Se šancemi, ale bohužel bez efektu. Naopak v polovině zápasu ujel po pravé straně Michal Vlašín a přes obránce parádně trefil vzdálenější šibenici nad vyrážečku mladého brankáře Jiřího Hynšta. Velký signál k obratu zápasu.



„Půlka utkání určitě byla vyrovnaná a pro nás nic jednoduchého. V posledních kolech nás trápí neproměňování šancí. Proto jsme prohrávali i tady. Navíc jsme po chybách soupeři šance nabídli a oni je využili. O to to pro nás bylo těžší. Nakonec jsme se z toho dostali sami a rozstříleli jsme se tak, jak bychom si to představovali,“ komentoval výsledek trenér Velkého Meziříčí Karel Vejmelka.

„Myslím, že výsledek neodpovídá průběhu zápasu. První třetina byla z naší strany výborná, ve druhé jsme je deset minut přehrávali. Jenže nedáváme góly, nenutíme se do koncovky. Byly tam tyčky, to ano, ale co s tím? V přesilovce pět na tři místo prázdné branky trefíme gólmana do lapačky. Na konci už nebyly síly a celé se nám to rozsypalo. Je to škoda. 2:8 je debakl a přitom jsme byli skoro půlku zápasu lepší,“ zhodnotil utkání kapitán sokolů a člen vedení klubu Adam Kozel.

Hosté měli dvojnásobnou motivaci ve Vyškově uspět. Jednak tu v loňské sezoně prohráli, jednak v minulém kole nečekaně doma podlehli Blansku (2:3). K jejich kvapíku v závěrečné třetině ale přispěli i domácí, jimž viditelně docházely síly. Všude byli o krok pozadu. Navíc šanci alespoň zdramatizovat vstup do poslední části sokoli promarnili zmíněnou nevyužitou početní převahou o dva hráče. Přitom na přesilovku měli spolu s výhodou šesti na čtyři minutu a dvacet vteřin.

„V tomto stavu jsme už několik zápasů. Na soupisce máme osmadvacet lidí a na zápas nejsme schopni přijít ani v patnácti, abychom mohli hrát na tři kompletní lajny. Někteří kluci to neberou tak, jak by to měli brát, je to nezodpovědnost jednotlivců. Pak to tak vypadá. Půlka zápasu jde a druhá je o síle a tu ve dvanácti lidech už nemáme. Sezona je ztracená, teď je nejdůležitější ji nějak důstojně dohrát a pak se zamyslet nad tím, jaké hráče k nám přivedeme,“ poukázal Kozel na současné největší problémy hokejové Březiny a jejich možné řešení.

TJ Sokol Březina – HHK Velké Meziříčí 2:8

Třetiny: 1:0, 1:3, 0:5. Branky: 6. Hroudný, 27. Dupljaku - 30. a 46. M. Vlašín, 32. Strnad, 38. Paták, 45. a 57. T. Střecha, 53. Hrbatý, 57. Báňa. Rozhodčí: Volf - Halás, Šico. Vyloučení: 1:6. Bez využití. Diváků: 90.

Březina: Hynšt - Pokorný, Švejda, Beutl, Štěrba - Nevřela, Malíř, Jarolím - Kozel, Dupljaku, Václavík - Boček, Hroudný, Beneš. Trenér: Igor Apostolidis.

Velké Meziříčí: Slavíček - Ambrož, Salát, Kadela, Vondráček, Burian, P. Vlašín, Báňa - Hrbatý, Sobotka, Rozmarýn - Paták, M. Vlašín, T. Střecha - Maštera, Strnad, Matov - Pejchal, Křenek, F. Střecha. Trenér: Karel Vejmelka.