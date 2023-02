V Novém Jičíně hosté navázali na předchozí tři výhry s ďábli. Po v podstatě herně vyrovnané úvodní dvacetiminutovce se šlo do šaten za nerozhodného stavu 2:2. Druhá třetina však byla v režii hráčů Vyškova, kteří si vytvořili čtyřgólový náskok. Pak si své vedení v pohodě kontrolovali až do závěrečné sirény, po které svítil na ukazateli skóre stav 4:8.

„Dobré bruslení, potřebný pohyb, taková ta důležitá lehkost a klid v zakončení. Snad to nebude znít moc nabubřele, kluci prostě předvedli dobrý výkon,“ netajil po utkání spokojenost vyškovský trenér Michal Konečný.

II. liga – východ:

HK Nový Jičín

– Hokej Vyškov 4:8

Třetiny: 2:2, 1:4, 1:2. Branky (nahrávky): 14. Sluštík, 18. Maliník (Lehečka, Flok), 38. Konečný (Kafka, Holáň J.), 59. Kafka (Hruška, Konečný) – 13. Dobiáš (Hefka, Vosátko), 19. Sebera (Vašíček, Komínek), 22. Popelka (Štefka J.), 33. Luža (Popelka, Štefka J.), 35. Sebera (Vosátko, Komínek), 37. Vašíček (Komínek, Sebera), 51. Mikulík (Sebera, Komínek), 55. Komínek (Weintritt). Rozhodčí: Maršálek – Bubela, Voznička. Vyloučení: 5:5. Využití: 3:3. Diváků: 586.

Vyškov: Šarman (Synek) – Hefka, Holemý, Studený, Mikulík, Vosátko, Hohl – Dobiáš, Kořenek, Vašíček, Janeček, Tomajko, Lekeš, Komínek, Štefka J., Popelka, Weintritt, Luže, Sebera. Trenér: Michal Konečný.

Pořadí:

1 . Orli Znojmo 38 210:59 105

2. Kopřivnice 39 154:146 72

3. Hokej Vyškov 37 158:127 66

4. AZ Havířov 37 135:114 62

5. Havlíčkův Brod 38 157:154 61

6. Valašské Meziříčí 37 114:136 54

7. Slezan Opava 37 117:137 48

8. SHKM Hodonín 37 102:121 47

9. Nový Jičín 37 122:131 45

10. Žďár nad S. 37 103:182 32

11. Velké Meziříčí 38 88:153 26

Další program: Vyškov – Havlíčkův Brod, úterý 28. 2. (18.00). Vyškov - Kopřivnice, sobota 4. 3. (15.00).

První třetina na nějaké jednoznačné skóre nevypadala. Gólově se odehrávala podle scénáře rychlých odpovědí. Jako první zvedl ruce nad hlavu ve třinácté minutě po samostatné akci Vojtěch Dobiáš. Za minutu a čtvrt využil chybu obránce Studeného při rozehrávce Sluštík. Na startu osmnácté minuty předvedli domácí při přesilovce dokonalou šachovou kombinaci, do prázdné dával Maliník. Ještě před odchodem do kabin se ale „začínalo od znovu“, Matěj Sebera z větší vzdálenosti poslal z první puk do bližší šibenice. O osudu zápasu pak dokonale rozhodlo druhé dějství.

„Mohlo to být klidně už to první, byli jsme lepším týmem a měli jsme spoustu šancí, ale až ve druhé třetině se s góly roztrhl pytel. Snad to nezakřiknu, ale teď už nám to střelecky docela jde,“ podotkl hostující kouč.

Vedení svým barvám zařídil Adam Popelka, když využil skvělé práce a přihrávky Štefky mezi třemi protihráči. Novojičínské naprosto skolila čtyřminutovka od třiatřicáté minuty. V ní Popelkova sražená přihrávka našla mezi kruhy Dominika Lužu a ten střelou z otočky překvapil gólmana, pak si v podobném místě nečekanou změnou pohybu udělal místo Matěj Sebera a následně rychlý kontr tři na jednoho vzal úspěšně na sebe Dominick Vašíček. Hosté najednou vedli 6:2. Domácí do druhé sirény stihli jen snížit v další početní převaze dorážkou Konečného.

„Dnes nás soupeř téměř do ničeho nepustil. Utkání bylo o Vyškovu, který držel opratě zápasu po celých šedesát minut. Mohli jsme se něčeho chytit, ale udělali jsme spoustu chyb. Soupeř byl všude o krok dřív, jak v bruslení, tak i v zakončení,“ přiznal domácí lodivod Petr Macháček.

Zbylé zápisy mezi střelce utkání pak proběhly až v poslední desetiminutovce celého souboje. Matěj Mikulík v přesilovce od modré využil zakrytého výhledu brankáře a pak ke čtyřem asistencím připsal zásah do černého nejlepší kanonýr vyškovského týmu Tomáš Komínek. „Teď to tam padá, pomohli jsme si přesilovkami, trochu jsme je změnili, hrajeme je víc jednodušeji a víc se tlačíme do brány,“ zmínil nejlepší vyškovský střelec.

Zároveň si pochvaloval souhrou se spoluhráči z prvního útoku. „Kluci jsou moc šikovní, Sebi má velmi dobrou střelu, Dominick je hodně dobrý do tečí, oba mají smysl pro souhru,“ pochválil Seberu a Vašíčka.

Poslední slovo měl v předposlední minutě při dvojnásobné převaze domácí Kafka, ale už jen upravil na konečných 4:8.

„Naše první lajna to dnes vedla, ale dařilo se všem čtyřem a nemá smysl někoho vyzdvihovat. Musíme se podívat jen na oslabení, to je jediná věc, kde bych měl výhrady. Máme tři zápasy do konce základní části, teď nám to lepí a uděláme vše proto, abychom to přetáhli i do play-off,“ připomněl lodivod Konečný fakt, že za poslední dva duely jeho tým nastřílel sedmnáct branek.

Bodová ztráta na druhou Kopřivnici se sice nezmenšila, zůstává šestibodová, ale Vyškovští mají tenhle minisouboj o lepší pozici do vyřazovací části ve svých rukou. Mají totiž o dva odehrané zápasy méně a po Havlíčkově Brodu se doma v sobotu střetnou právě s Kopřivnicí.