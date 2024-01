Velmi příjemný bude návrat vyškovských hokejistů na domácí led. V novém roce zatím hráli třikrát venku a vždy vítězně. Minisérii zakončili výhrou 6:2 v Havlíčkově Brodě.

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová

Zápas Vyškované rozhodli velice rychle. Už v deváté minutě vedli 3:0 a na přestávku šli s uklidňujícím náskokem 5:0. Ve zbytku utkání sice domácí bruslaři brankově srovnali se soupeřem krok, ale porážce už zabránit nedokázali. Výsledek tedy naznačuje na hladký průběh zápasu, ale hodnocení trenéra hostů Michala Konečného to vyvrací.

„Ano, výsledek vypadá jednoznačně, ale já v této souvislosti musím zdůraznit jedno jméno, gólman Jarda Chvátal. My jsme ho přivedli prakticky přes noc z Břeclavi, protože se nám oba dva gólmani zranili. Takže to byl takový malý majstrštyk. Jarda je kvalitní gólman a neskutečně nás podržel! Když máte v bráně takovou jistotu, tak se vám i dopředu hraje jistěji a všechny čtyři lajny Jardův výkon podpořily,“ sdělil vyškovský lodivod.

II. liga - východ:

BK Havlíčkův Brod

– Hokej Vyškov 2:6

Třetiny: 0:5, 0:0, 2:1. Branky (nahrávky): 45. Valášek, 56. Dymák (A. Dvořák, J. Novák) – 5. Popelka (Kořenek, Hohl), 6. D. Štefka (J. Štefka, Sebera), 9. Lehečka (Komínek, D. Hohl), 16. Tomajko (Lekeš, Janeček), 17. D. Vašíček (Popelka, D. Hohl), 46. Janeček (Mikulík, Lehečka). Rozhodčí: Kohoutek – Tichý, Viskot. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. Oslabení: 1:0. Diváků: 275.

Havl. Brod: Maláč – J. Novák, A. Dvořák, D. Vacík, Zych, M. Krejčí, Benák, Kutlvašr – Tecl, P. Kuchta, Dymák – Havlát, Valášek, Kopic – Bureš, Pártl, Voříšek – Pavelec, Holenda. Trenér: Aleš Kraučuk.

Vyškov: Chvátal (Malota) – Studený, Dluhoš, Hohl, Macháň, Žižka, Hefka – Sebera, D. Štefka, Krejčiřík – Lehečka, Kořenek, Vašíček – Janeček, Tomajko, Lekeš – Komínek, J. Štefka, Popelka. Trenér: Michal Konečný.

Čelo tabulky:

1. Havířov 27 23 0 3 1 172:62 72

2. Vyškov 28 16 2 3 7 127:94 55

3. Hodonín 28 12 5 1 10 88:79 47

4 . Opava 27 12 4 0 11 83:82 44

5. N. Jičín 26 12 2 1 11 92:82 41

Příští kolo: Vyškov – Valašské Meziříčí, sobota 13. 1. (15.00).

Ještě přesnější, nebo více vystihující charakter zápasu je jeho emotivní popis průběhu první třetiny.

„Jarda chytil jejich šanci a my jsme dali z protiútoku gól a asi po minutě se to opakovalo. Zase jeho skvělý zákrok a my zvyšujeme na 2:0. Na to zlikviduje samostatný nájezd a my zase kontrujeme gólem. I ostatní kluci zahráli velmi dobře, ale ten výsledek jde hlavně za Jardou, protože oni opravdu měli spoustu šancí, včetně samostatných nájezdů,“ zopakoval Konečný pochvalu svému brankáři.

Druhá třetina obrázek hry nezměnila. Čísla to dokladují. V první dvacetiminutovce byl poměr střel na branku 14:11 ve druhé 19:12. Domácí tedy stále bojovali s Chvátalem, hosté spoléhali na rychlé kontry, které ale už do úspěšné koncovky nedotáhli.

I v hokeji většinou stav 5:0 znamená rozhodnutý zápas. Domácí bruslaři ale zbraně složit nehodlali. Jenže na začátku poslední části se v podstatě opakovala situace z první třetiny. Ve vlastním oslabení se jim Milanem Valáškem konečně podařilo po hrubce vyškovské rozehrávky snížit na 1:5, ale za šestatřicet vteřin vrátil Vyškovu pětigólový náskok Michal Janeček, který před brankou tečoval »žabku« Matěje Mikulíka od modré čáry.

„Já ve Vyškově takovou třetinu nepamatuji, ta to rozhodla. Potom to byl z naší strany tak trochu nezávazný hokej. Za takového stavu není jednoduché udržet koncentraci a motivaci, aby si kluci nemysleli, že už to půjde samo, nebo že už je hotovo. Hlavně díky Jardovi jsme to ale dotáhli ke klidné koncovce. Osm bodů ze tří venkovních zápasů samozřejmě beru a je to výborné. Určitě je to i jakási odměna za to, jak jsme přes svátky trénovali. Fakt opravdu hodně. Teď to musíme potvrdit doma. Máme Valašské Meziříčí, které je poslední, takže bude důležité si uvědomit, že ani oni nám nedají nic zadarmo a určitě je nesmíme podcenit,“ zdůraznil Konečný.