V předchozích dvou vzájemných zápasech II. ligy to byla pěkná divočina. Hokejisté Vyškova dostali ve Žďáru nad Sázavou desítku, doma ji Plamenům vrátili. Třetí souboj v rámci 35. kola na Vysočině měl »klidnější« průběh. Hlavně zásluhou hostů, kteří měli po většinu hracího času utkání pod kontrolou a odvezli si zaslouženou výhru 6:1.

Ilustrační. | Foto: Pavel Strachota

Hned od prvních minut Vyškované začali domácí tribuny ujišťovat, že šňůra deseti vyhraných zápasů po sobě není náhodná. Hrálo se hlavně před domácím brankářem Martinem Sejpalem, přičemž hosté jeho branku ohrožovali i ve vlastním oslabení. Při vyloučení Matěje Mikulíka v desáté minutě dva rychlé brejky ještě koncovku neměly, ale třetí už domácí neubránili. Do útočného pásma pronikl Matěj Sebera, v mezikruží mu kotouč sice sjel z hokejky, ale jeho důsledné sledování vyneslo vyškovskému útočníkovi zasloužené ovoce. »Opuštěný« puk doklepl zblízka u pravé tyče Sejpalovy svatyně. O necelé dvě minuty Vyškov naopak svoji přesilovku využil. David Štefka mazáckou zadovkou zpoza branky nabídl bráchovi Janovi prakticky prázdnou klec, protože Sejpal se přesouval k zadní tyči. Jan Štefka tak se zakončením neměl problém.

II. liga - východ:

SKLH Plameny Žďár nad Sáz. – Hokej Vyškov 1:6

Třetiny: 0:2, 1:2, 0:2. Branky (nahrávky): 25. Gregar (T. Ludvík, Chlubna) – 11. Sebera (Krejčiřík), 13. J. Štefka (D. Štefka, Mikulík), 24. D. Štefka (Lehečka, Mikulík), 31. Komínek (Lehečka, Žižka), 42. Kořenek (J. Štefka, Mikulík), 58. Janeček (Tomajko). Vyloučení: 11:9. Využítí: 0:2. Oslabení: 0:1. Diváků: 315.

Žďár n. S.: Sejpal (Sláma) – Kukla, Půža, Pleva, M. Kubíček, Grauer, Jar. Ludvík – Půhoný, Wasserbauer, Dušek – Kadleček, Jícha, Rohlík – Chlubna, T. Ludvík, Gregar – Maštera, Polodna. Trenér: Milan Řehoř.

Vyškov: Kořének (Synek) – Hefka, Holemý, Dluhoš, Studený, Mikulík, D. Hohl, Žižka – D. Vašíček, Janeček, Tomajko – Lekeš, Sebera, Krejčiřík – A. Popelka, Kořenek, Lehečka – D. Štefka, Komínek, J. Štefka. Trenér: Michal Konečný.

Čelo tabulky:

1. Havířov 34 28 1 4 1 205:74 90

2. Vyškov 35 22 3 3 7 175:114 75

3. Opava 34 16 4 1 13 106:98 57

4. Hodonín 35 14 6 2 13 111:106 56

5. Nový Jičín 35 15 3 1 16 120:125 52

Příští kolo: Opava – Vyškov, sobota 10. 2. (17.00).

„Dnes jsme měli dobré přesilovky. Dali jsme z nich sice jen dva góly, ale všechny byly sehrané velice dobře. Nám se na tom širším kluzišti celkově hraje líp a samozřejmě je to vidět hlavně v těch přesilovkách,“ poznamenal k úvodním gólům svého mužstva trenér Michal Konečný.

Pokud hosté mohli mít před zápasem důvod k určitým obavám, pak tento moment definitivně potvrdil jejich nadvládu, i když do první přestávky už žádný zásah nepřidali.

Ten přišel již ve čtvrté minutě druhé třetiny. To Jakub Lehečka nahodil kotouč od modré čáry, dobře postavený David Štefka jej šikovně tečoval do sítě – 0:3. Rychlé snížení domácích pěkným gólem Martina Gregara bylo pro rozjetý vyškovský stroj nepodstatnou komplikací.

„Po brance na 1:3 oni samozřejmě trochu ožili a měli tam nějaké možnosti. Ale já si myslím, že i v této pasáži jsme to měli pod kontrolou. Kluky musím moc pochválit. Dobře jsme hráli dozadu, Kořének to jistil v brance a od první do poslední minuty to byl zodpovědný výkon. To se nám v předchozích zápasech nestávalo, spíše jsme mívali výborné určité pasáže. Domácím jsme toho moc neumožnili, ty drobné věci, co měli, »Kořen« bez problémů pochytal. Dopředu všechny čtyři lajny odvedly svoje. Momentálně jsme v takovém stavu, že nám to bruslí, kluci se hýbou a hokej je baví. To je na nich vidět,“ pochvaloval si vyškovský lodivod.

Jeho svěřenci pak ve druhé i třetí třetině dodrželi dvougólovou normu. Šancí ovšem měli daleko víc, takže i tentokrát to mohlo skončit tou »tradiční« desítkou.

„Ty předchozí výsledky jsme opravdu moc nepitvali a nějakou speciální přípravu na Žďár jsme nedělali. My prostě hrajeme takový hokej, kde padá hodně branek. Tím pohybem a dobrým bruslením jsme si zase vytvářeli neskutečné množství šancí. Ta série samozřejmě jednou skončí, ale já vidím, že kluci ji ani nějak moc neprožívají, rozhodně je nesvazuje nebo nějak nezavazuje. On jsou mladí a hrají ve velké pohodě. Je vidět, že jsou fyzicky velmi dobře nachystaní, máme čtyři vyrovnané lajny, dobře bruslíme a hlavně tak vydržíme celých šedesát minut,“ vyzvedává spokojený Konečný.