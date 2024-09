Domácí tým má za sebou výsledkově vydařenou přípravu. Z dosavadních osmi zápasů sedm vyhrál, jedinou porážku utrpěl doma se Znojmem (2:3), které sestoupilo z první ligy. Ve všech trenér Michal Konečný zkoušel nové hráče a herní varianty, dnes už by to měl být hokej a sestava, se kterou chce opět uspět ve třetí nejvyšší soutěži.

Příprava:

Hokej Vyškov – Hokej „Draci“ Šumperk

Čtvrtek 12. září, 18.00 hodin, ZS Vyškov.

„O sestavě pro ligu máme jasno. Se Šumperkem se chceme ujistit, že jsme tým doplnili správně, takže sestava už bude hodně podobná té druholigové,“ sdělil vyškovský lodivod.

Jeho tým nakonec nedoznal výrazných změn, i když se doplňovalo na všech postech. Odešli jen obránce Tomáš Žižka, který definitivně ukončil aktivní kariéru, a brankář Petra Žůrek zamířil do Nového Jičína.

»Díru« po Žižkovi se v defenzívě pokusí zacelit jednatřicetiletý Martin Dufek, jenž v loňském ročníku patřil k oporám brněnské Techniky. Dalším přírůstkem obranných řad jsou jednadvacetiletý Filip Šindelek z prvoligových Litoměřic, dále odchovanci brněnské Komety obránce Jan Sedláček a útočník Jáchym Nesvadba. Vyškovský dres bude oblékat i Patrik Hohl, jenž přichází právě ze Šumperka a zahraje si tedy po boku svého bratra Dominika. Konkurenci v obraně rozšířil Jaroslav Pekr. Určitě nejzvučnější posilou je útočník Matěj Zabloudil, pětadvacetiletý vyškovský odchovanec. Zatím nejvíc zápasů odehrál v první lize, ale má i devatenáct startů v extralize za Karlovy Vary.

„Honzu Sedláčka jsme získali nestandardní cestou. Je to kvalitní bek a když se naskytla možnost ho získat, okamžitě jsme jednali. Chci poděkovat i vedení Znojma, že jsme se seriózně dohodli a upevnili tak naše nadstandardní vztahy. Naopak brankáře Žůrka jsme po dohodě s jeho mateřským klubem z Přerova uvolnili do Nového Jičína. Měl by tam mít větší zápasové vytížení,“ komentoval některé změny generální manažer Robert Hamrla.

„Většinou to jsou mladí a pracovití kluci. Snaží se hodně bruslit a makat, což se mi líbí. Ve Vyškově máme filozifii, že chceme dávat šance mladým hráčům. Pro kluky to jsou první zkušenosti v dospělém hokeji, uvidíme jak se prosadí v průběhu sezony,“ dodal Michal Konečný.