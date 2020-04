Sparta proti Kometě, Praha versus Brno. To je česká hokejová klasika, která ožila v extraligovém ročníku 2009/2010. Sparta proti Kometě, Praha versus Brno. To je česká hokejová klasika, která ožila v extraligovém ročníku 2009/2010.

Televizní expert a bývalý hokejista brněnské Komety Jakub Koreis. | Foto: Deník / Attila Racek

Na první souboj došlo už ve třetím kole. Nažhavené Brno zchlazené dvěma úvodními prohrami hostilo Spartu. „Vzpomínám si, že jsme na Kometu jeli docela brzo a byli jsme z toho, vyklepaní je silné slovo, ale jeli jsme tam s respektem, protože o bouřlivé brněnské atmosféře se všude vyprávělo. My to neznali, protože Kometa předtím řadu let hrála v první lize,“ líčil Jakub Koreis, který v té době hrával za Spartu a v dalším ročníku přestoupil právě do Komety.