II. liga - východ:

AZ Havířov – Hokej Vyškov 4:1

Třetiny: 0:1, 0:0, 4:0. Branky (nahrávky): 43. Spratek (Dudáš, Kratochvil), 44. Pastor (Haas, Ćmiel), 52. Haas (Tvrdý, Zdeněk), 60. Mrva (Spratek) – 2. Lekeš (Vašíček, Dobiáš). Rozhodčí: Čech – Vengřín, Peluha. Vyloučení: 2:0. Bez využití. Diváků: 414.

Vyškov: Micka (Kořének) – Hefka, Studený, Hohl, Mikulík, Holemý, Žižka – Sebera Tomajko, Vašíček, Dobiáš, Lekeš, Čuřík, Janeček, Popelka, Snášel, Komínek, Weintritt. Trenér: Michal Konečný.

Tabulka:

1. Znojmo 21 20 0 1 0 130:31 61

2. Kopřivnice 21 11 2 4 4 90:77 41

3. Vyškov 21 10 1 3 7 85:70 35

4. Val. Meziříčí 20 9 3 1 7 58:69 34

5. Havířov 21 9 2 2 8 69:60 33

6. Nový Jičín 21 8 3 0 10 72:69 30

7. Havl. Brod 21 8 2 1 10 76:88 29

8. Opava 21 7 3 2 9 64:80 29

9. Hodonín 20 3 4 3 10 51:68 20

10. Žďár n. S. 20 4 0 5 11 53:92 17

11. Vel. Meziříčí 21 3 2 0 16 41:85 13

Příští zápas: Vyškov – Velké Meziříčí, středa 14. 12. (18.00), ZS Vyškov.

Rozhodující pasáží zápasu byl úvod poslední třetiny.

V čase 42:49 objel Daniel Spratek Mickovu branku a zasunul puk do sítě zezadu kolem jeho levé tyčky. Po minutě a devíti vteřinách prostřelil Micku z těžkého úhlu z pravé strany David Pastor.

„Není to první takový zápas, úplně stejně jsme vyhořeli v Opavě a doma s Kopřivnicí. Chtěl bych domácím pogratulovat, jsou dobře fyzicky připravení. Je to takové klišé, ale naše mladé mužstvo se trochu sesypalo po té minutě, kdy domácí otočili stav zápasu. Chybí nám tam více zkušenějších hráčů. Ale neřekl bych, že u nás je to fyzickou nepřipraveností, je to spíš o nastavení v hlavách,“ komentoval porážku trenér Vyškovanů Michal Konečný.

Hosty otočení skóre viditelně vykolejilo. Domácím sice nějaké velké šance nepovolili, ale ani sami se do nich moc nedostávali. V 52. minutě projel mezi trojicí bránících Vyškovanů Marek Haas a tentokrát z levé strany přehodil ležícího vyškovského brankáře. Kontaktní gól pak mohl dál Jakub Čuřík, ale Štipčák byl opět na místě. Hosty pak opustilo i štěstí, když zvonila tyčka domácí branky. Nevyšel ani pokus o snížení v power-play, kterou začali hrát 59 vteřin před koncem. Už po devatenácti vteřinách Konečného svěřenci neudrželi pásmo a odražený kotouč poslal do prázdné brány Jakub Mrva.

„První třetina byla hodně divoká. Věděli jsme, že takto s Vyškovem hrát nemůžeme, protože mají opravdu výborné brejky. Nedrželi jsme se plánu, který jsme si stanovili před zápasem, byly tam mezery v obraně. Před druhou třetinou jsme si k tomu něco řekli a naše hra se zlepšila. Těžko jsme se dostávali k zakončení a hosté dobře bránili, ale věřili jsme, že nějaká střela, odražený kotouč nebo dorážka nám tam padne. Podařilo se nám ubránit dvě oslabení, což nás taky nabudilo. Ve třetí třetině jsme rychle vyrovnali a hosté měli následně problém s přechodem přes střední pásmo. Jejich závěrečný nápor jsme zvládli, a proto bereme tři body,“ komentoval výsledek domácí kouč Jiří Raszka.

Přerušit vznikající nepříjemnou šňůru porážek se Vyškovští pokusí ve středu, kdy na domácím ledě přivítají poslední celek tabulky Velké Meziříčí.