Jak jste se ve Vyškově a ve vyškovském týmu hokejově „zabydlel“?

Musím říct, že od začátku se mi tady líbí moc, je tu skvělá parta a dosáhli jsme společně i na velice slušné výsledky. Jak jste řekl, patří nám teď třetí místo, to před sezonou nikdo z nás nečekal, máme mladý tým. Hodnotím to opravdu velice kladně, ale musíme dál pracovat, pokorně, budeme hrát o play-off a můžeme v něm překvapit. Když v těchto výkonech budeme pokračovat a přidáme ještě něco navíc, můžeme to dotáhnout daleko.

Michal Kořének, brankář druholigových hokejistů Vyškova.Zdroj: hokejvyskov.cz

V prvoligovém Zlíně zastáváte pozici brankářské trojky, a tak pendlujete mezi dvěma městy…

Je to součást hokejového života, navíc trasa Vyškov Zlín je pohodová. Přejíždění mi nevadí, já mám svůj režim jak ve Zlíně, tak ve Vyškově a dá se to skloubit. Snažím se vyjít vstříc v obou klubech a být k dispozici oběma trenérům, jak mě potřebují. Chci se zlepšovat na obou místech, za mě to problém není a jsem rád, že jsem vytížený a že se daří.

Pojďme k vaší vyškovské misi. Máte za sebou půlku základní části, vzpomenete si na nejhorší a nejlepší zážitek?

To bude těžké, já to takhle moc neberu. Jsem prostě rád, když se vyhrává, takže nejlepší část sezony je ta, když máte vítěznou sérii, a takovou jsme ve Vyškově měli. Všem se hrálo dobře, dokonalá nálada, to stojí za to. Horší už pak je, když se nedaří, hrajete jako tým špatně, prohrajete za sebou dva nebo tři zápasy. Je třeba z toho ale nedělat vědu a jít s čistou hlavou do dalšího zápasu, když máte kvalitní tým a ten máme, vždycky se z toho nějak dostanete.

Vyškovské hřiště má specifikum, je mimořádně úzké. Jaké je to pro gólmana už jenom z pohledu střídání dvou vašich angažmá?

Tohle je hodně individuální, ale já to moc nevnímám, podobné okolnosti mě nesmí nějak vyvézt z míry. Každý hráč to má asi jinak, je to otázka na každého zvlášť, ale užší to samozřejmě i z mého pohledu je. Výhodou to bude pro diváky, hra je rychlejší, pořád se něco děje, není to až tak moc o bruslení, ale o dovednostech a souhře. Je to naše domácí hřiště, v něčem je to výhoda a v něčem asi nevýhoda. Výhodu vidím v tom, že my už si zvykli, zatímco soupeři se u nás s těmi rozměry musí teprve srovnávat.

V lednu vás čeká zimní univerziáda v americkém Lake Placid. Jak moc reprezentační pozvánka potěšila?

Samozřejmě hodně, je to reprezentace, moc se na to těším. Je to velká akce, snažím se na to připravit, bude to velký zážitek. Něco nového do života, a to jak po hokejové, tak i po lidské stránce, objevování nové země, nový příběh. Člověk neví, jak to výsledkově dopadne a jaká tam bude konkurence, ve skupině máme těžké soupeře a postupují jenom dva. Nevím, jak ty zápasy budou přesně vypadat. Po turnaji se určitě budu těšit i na návrat do Vyškova, chci pomoci týmu do playoff a udělám maximum pro to, aby to bylo z co nejlepší pozice, nejlépe abychom začínali doma.

Domácí zápas s Kopřivnicí jste nedochytal kvůli zranění ruky. Jak na to vzpomínáte? Myslím, že jste dost vystrašil svůj tým i diváky na tribuně, nevypadalo to vůbec dobře…

No raději na to nevzpomínat, byla tam nešťastná srážka s klukem z Kopřivnice, spadl mi na ruku a převrátil mi ji. V první chvíli jsem si myslel, že jsem dochytal na pěkně dlouho. Naštěstí se ukázalo, že dlouhodobější zranění to není a že to velké následky mít nebude. Oddechl jsem si a ne málo.

Kdo ze soupeřů Vyškova vás překvapil a kdo třeba zklamal?

Těžká otázka, ale odpověď asi nebude nečekaná, je to Znojmo. Jeho dominance je veliká. A když nebudu brát Znojmo, tak už asi nebudu jmenovat nikoho. Každý jednotlivý zápas byl jen o nás, už nikdo další nás nepřehrál, myslím, že nikde jsme nebyli nijak výrazně horším týmem. Jde vyloženě o to, jak budeme hrát my a když potkáme v play-off i Znojmo, musíme se na něj připravit. I s ním jsme odehráli vyrovnaný zápas.

Máte nějaký osobní cíl do konce sezony?

Myslím, že se shoduje s tím týmovým. Určitě být po základní části do čtvrtého místa a začínat tak play-off doma. To minimálně psychická výhoda rozhodně je, dá se využít a dál v play-off se už může stát cokoli. Nesmíme nic podcenit.

Považujete za reálné, aby soutěž nevyhrálo Znojmo?

Je to sport, je to hokej. Ano, jsou žhavý kandidát na postup, ale v play-off se může stát cokoli, je to prostě úplně jiná soutěž, rozhoduje pár zápasů. Hráči ze Znojma jsou z masa a kostí jako mi i všichni ostatní, dá se s nimi hrát a my už si to taky potvrdili.

Vyškovská tribuna se postupně plní diváky, v tomto městě je na co navazovat, víte to?

Ano, vím, že ve Vyškově dřív hokej táhl a byla tu velká kvalita. Já myslím, že fanoušci dokazují, že pořád táhne. Zdá se, že si Vyškov na hokej pomalu zase zvyká, diváci nás chodí podporovat a my se snažíme odvádět co nejlepší práci. Snad můžeme i dál počítat s jejich přízní a my jim to budeme vracet výkony a výsledky.